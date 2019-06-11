Центральный иконостас и 18 киотов создают для Главного Храма ВС России. ФАН-ТВ

Мастера продолжают работу над изготовлением элементов художественно-архитектурного убранства Главного Храма Вооруженных Сил России.

В мастерской «Софрино» ведется работа по изготовлению внешних орнаментов Храма гальваническим способом от 3D модели до готового элемента. Мастерская занимается созданием центрального иконостаса и 18 киотов. Технологический процесс требует большое количество этапов. Сначала программисты на компьютере создают 3D модель, потом модели вырезают из деревянной заготовки на станках с числовым программным обеспечением с помощью одной фрезы. Следующий этап — шлифовка изделия для дальнейшего покрытия защитным лаком, и уже потом по деревянной детали создают силиконовую модель, опускают ее в гальваническую ванну и «выращивают» готовое изделие. Выращивание происходит с помощью электрохимических процессов — идет осаждение меди. Занимает это в среднем несколько суток и сложный, многоступенчатый процесс подходит к концу. Дальше только отшлифовка краев изделий и их крепление на каркас. Большое количество профессионалов в разных мастерских ускоренно, но качественно выполняют свою работу, ведь открытие Главного Храма Вооруженных Сил России запланировано на 9 мая 2020 года. Храм в русско-византийском стиле будет располагаться на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ «Патриот», расположенного на 55 километре Минского шоссе в Подмосковье.

