Москалькова и Денисова обсудили освобождение заключенных граждан РФ и Украины

Москва, 11 июня. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова предложила коллеге из РФ Татьяне Москальковой обсудить возможность освобождения всех заключенных украинцев и россиян.

Омбудсмены во вторник провели встречу, в ходе которой затронули тему поддержки граждан обеих стран, которые находятся в пенитенциарных учреждениях. Денисова заявила, что у Киева есть ряд предложений по данному вопросу.

По словам украинской правозащитницы, Москва и Киев могли бы объединить усилия, учитывая то, что есть «добрая воля» президента Украины Владимира Зеленского на «освобождение всех».

«Для этого очень важно уйти от политизированности темы, что было главным препятствием, когда правозащитная тема уходила в политическую сферу и диалог дальше не продолжался», — ответила Москалькова.

Российский омбудсмен предложила разработать меморандум по мониторингу и оказанию гуманитарной помощи людям, которые оказались в том или ином положении на территории РФ и Украины в связи с привлечением к уголовной ответственности и в связи с другими факторами.

После разговора уполномоченные по правам человека продолжили переговоры в закрытом режиме.

Как не раз подчеркивала Москалькова, у России есть полный список граждан, которые находятся на Украине, ведомства точечно, в отношении каждого человека, ведут переговоры с МИД и официальными властями страны. Вместе с тем в местах лишения свободы на Украине на данный момент находятся, по разным оценкам, несколько десятков россиян. Многие из них имеют серьезные проблемы со здоровьем.

В феврале уполномоченный по правам человека обратилась в ООН с требованием призвать руководство Украины обеспечить безопасность россиян в местах лишения свободы после гибели гражданина РФ в колонии во Львовской области.