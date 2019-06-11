Саакашвили рассказал, как Зеленский вернул ему украинский паспорт

Киев, 11 июня. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не выдвигал ему условий для возвращения украинского гражданства.

28 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении украинского паспорта бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили. 29 мая бывший президент Грузии вернулся на Украину.

«Он (Зеленский – Прим. ФАН) мне с утра позвонил и сказал: «Я возвращаю гражданство». Никаких условий не было», — пояснил Саакашвили.

Напомним, в 2015 году Саакашвили получил украинское гражданство и был назначен губернатором Одесской области. В ноябре 2016 года президент Украины Петр Порошенко освободил Саакашвили от занимаемой должности, так как экс-президент Грузии не смог выполнить свои обещания по развитию региона. При этом экономические показатели Одесской области значительно ухудшились за время работы Саакашвили в должности губернатора.

Летом 2017 года Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, когда бывший президент Грузии находился за пределами Украины. Позднее Саакашвили удалось проникнуть на территорию Украины из Польши при поддержке своих сторонников, прорвав оцепление на пограничном пункте во Львовской области. В феврале 2018 года украинские правоохранители задержали Саакашвили и депортировали его на территорию Польши. Позднее бывший президент Грузии заявил, что его незаконно выдворили с территории Украины.