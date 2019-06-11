США ужесточили санкционный режим против Сирии

Вашингтон, 11 июня. Министерство финансов США ужесточило санкционный режим в отношении Сирии, об этом говорится в заявлении американского ведомства.

Минфин США внес в санкционный список три физических и 13 юридических лиц. Под ограничения попала компания ASM International Trading со штаб-квартирой в Дубае, а также два сотрудника компании. Кроме того, в черный список США внесена телекомпания LANA TV, которая базируется с Ливане.

Ранее Россия и Сирия призвали западных партнеров отменить введенные против САР санкции. В Москве и Дамаске напомнили, что введенные Евросоюзом и США санкции делают более трудной покупку лекарств и сырья для их производства, медоборудования. Кроме того, ограничения затрудняют доставку оборудования в Сирию, необходимо для восстановления инфраструктуры после войны.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В настоящее время в стране ведется борьба с остатками незаконных вооруженных формирований. Основные силы террористической организации ИГ1 (запрещена в РФ) на территории САР были разбиты при содействии российских военных в конце 2017 года. Стоит отметить, что международная коалиция во главе с США многократно атаковала населенные пункты в Сирии, что приводило к многотысячным жертвам среди мирного населения.

1 Организация запрещена на территории РФ.