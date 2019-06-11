Месси возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира

Москва, 11 июня. Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых мировых спортсменов, первую строчку в котором занял аргентинский футболист испанского клуба «Барселона» Лионель Месси.

В традиционный рейтинг вошли 100 атлетов, представляющих 25 видов спорта, из десяти стран. Большая часть из них (62 человека) работает в США, 35 из них — представители Национальной баскетбольной ассоциации.



Месси, заработавший 127 млн долларов (92 млн — контракт и бонусы, 35 млн — реклама), сместил с пьедестала американского боксера Флойда Мэйуэзера, который в 2017 году занимал первую строчку с заработком в 285 млн долларов.

В тройку лидеров, как сообщает News.ru, также вошли футболист «Ювентуса» Криштиану Роналду из Португалии и нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар из Бразилии.

В первой десятке богатых спортсменов также оказались боксер Сауль Альварес (Мексика), теннисист Роджер Федерер (Швейцария), игроки из клубов Национальной футбольной лиги Рассел Уилсон и Аарон Роджерс, а также игроки клубов Национальной баскетбольной ассоциации Леброн Джеймс, Стефен Карри и Кевин Дюрант.

Единственной женщиной в рейтинге оказалась теннисистка Серена Уильямс из США. Она заняла 63-ю строчку, передает «МИР 24».

Ранее эксперты составили рейтинг самых ценных футболистов мира. Первое место, как сообщала «Газета.ру», занял нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе. На втором месте в списке расположился одноклубник Мбаппе Неймар. Третьим стал Месси. Криштиану Роналду занял 19-е место из 21.

Отметим, 4 июня болельщики назвали лучший гол в прошедшем сезоне Лиги чемпионов. По мнению болельщиков, лучший мяч был забит Лионелем Месси в полуфинальном матче Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем». Вторую строчку занял гол Роналду, который он забил в ворота английского клуба «Манчестер Юнайтед». Третье — гол полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича в ворота «Тоттенхэма».