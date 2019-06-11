Петербург готовится к чемпионату Европы по футболу 2020. ФАН-ТВ

В четвертый раз в Петербурге с инспекционным визитом побывали представители УЕФА. Эксперты проверили качество полей, уровень спортивной и городской инфраструктуры. Вынесли положительное заключение. По многим аспектам в подготовке к чемпионату есть особые требования. Нужно устранить все строительные недостатки на футбольных стадионах, доработать концепцию проведения чемпионата. Об этом говорили на заседании оргкомитета в правительстве города.

«Коллеги из УЕФА остались довольны, как ходом подготовки города в целом, так и уровнем существующей спортивной и городской инфраструктуры. Необходимо обеспечить безусловное исполнение утвержденного комплексного плана мероприятий по проведению чемпионата. План утвержден, сроки намечены, он должен неукоснительно исполняться. В активную фазу вступил процесс формирования бюджета Санкт-Петербурга на 2020 год и плановый период 2021–22 годы. Почему я спрашиваю о плане мероприятий? Мы должны уже предусмотреть в бюджете города необходимые затраты, ассигнования для проведения этого чемпионата», — отметил Александр Беглов, врио губернатора Санкт-Петербурга.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Матчи будут проходить в 12-ти городах: Рим, Баку, Амстердам, Копенгаген, Бухарест, Лондон, Глазго, Бильбао, Дублин, Мюнхен, Будапешт, Санкт-Петербург. В Северной столице планируется провести четыре матча: три — группы В и один — четвертьфинал.