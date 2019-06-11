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Насмерть сбивший российских туристов водитель задержан в Турции

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Насмерть сбивший российских туристов водитель задержан в Турции

Москва, 11 июня. Водитель автомобиля, который насмерть сбил супружескую пару из России, отдыхавшую в Турции, задержан. Об этом сообщили в генконсульстве РФ в Анталье.

Согласно сообщению диппредставительства, авария произошла в Аланье 9 июня. Автомобиль наехал на российских туристов на пешеходном переходе. От полученных травм супруги Анна и Андрей Балакины скончались.

«По поступившей из местных правоохранительных органов информации, совершивший наезд водитель автомобиля задержан», — говорится в сообщении.

В генконсульстве уточнили, что по факту произошедшего проводится расследование. Дипломаты вместе с местными властями занимаются оформлением документов, которые нужны для репатриации тел на родину.

Российское дипломатическое представительство выразило искренние соболезнования родным и близким погибшей пары.

Как ранее стало известно Федеральному агентству новостей, супруги приехали на отдых в Турцию через туроператора «Библио Глобус». Страховая компания доставит тела погибших туристов в Москву в среду.

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Автор: Екатерина Кухарева
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