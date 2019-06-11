Зачем глава делегации Украины в ПАСЕ попросил Зеленского о встрече

Из команды бывшего президента Украины Петра Порошенко бегут все, кто может. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал политолог, эксперт Института стран СНГ Артем Журко.

Встретиться с Зеленским

Руководитель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев после прошедших накануне консультаций РФ и ПАСЕ по обеспечению равноправия всех национальных делегаций просит новоизбранного президента Владимира Зеленского встретиться с национальной делегацией в ассамблее и надеется на организацию встречи в течение недели.

«Возможно, новый президент еще только входит в курс дел и не успел обеспокоиться неприятной ситуацией в Совете Европы. Поэтому я, теперь публично, прошу президента встретиться с украинской делегацией в ПАСЕ, чтобы делегация могла объяснить, какая может быть реакция высшего должностного лица, ответственного за украинские внешние отношения, на то, что сейчас происходит в ПАСЕ. Надеюсь, администрация президента найдет время для организации такой встречи в течение ближайшей недели», — пояснил Владимир Арьев.

Крах команды Порошенко

Как отметил Журко, призыв Арьева к Зеленскому наглядно демонстрирует крах команды Порошенко, откуда в попытках выбить себе достойное место под политическим солнцем Украины бегут все, кто может. Однако сам Арьев никуда пока еще не сбежал и остался преданным Порошенко.

«Более того, сам Порошенко в знак благодарности в прошлом месяце присвоил ему ранг полномочного посла. И, казалось бы, будущее самого Арьева под такой опекой должно быть безоблачным. Ведь занимая должность руководителя украинской делегации в Совете Европы, он должен был идти вместе с Порошенко на будущие парламентские выборы. Но в десятку обновленной партии Порошенко он не попал. Учитывая негативное отношение украинцев к самой персоне Порошенко, и сам Арьев рискует не попасть в Верховную раду будущего созыва», — рассказал Артем Журко.

По мнению эксперта, в этих условиях представитель самого бесполезного органа — делегации в ПАСЕ — решил продемонстрировать Владимиру Зеленскому свою значимость. Правда, что именно нового он может рассказать Зеленскому не совсем понятно. О том, что значимых успехов за прошедшие пять лет украинская делегация не достигла, ясно и без дополнительных встреч, считает политолог.

«Другой вопрос — были ли вообще какие-либо успехи? Единственное, чем запомнилась работа украинской делегации в ПАСЕ, причем не только украинцам, но и европейцам тоже — хамские выходки и клоунские перфомансы. Зато бюджет, который проедали данные граждане на европейских полях Европы, вполне может стать причиной для разбирательств со стороны новой украинской власти», — добавил Артем Журко.

Эксперт выразил уверенность, что состав украинской делегации будет полностью обновлен. Что касается «неприятной ситуации в Совете Европы», о которой упоминает Арьев в своем обращении, то, по мнению Журко, ситуация там действительно меняется. В первую очередь это касается изменения отношения ПАСЕ к России. «И украинская делегация своим отвратительным поведением там определенным образом способствовала таким переменам», — заключил политолог.