В Госдуме назвали варварством изъятие животных за долги

Москва, 11 июня. Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды разрабатывает законопроект, который может запретить сотрудникам Федеральной службы судебных приставов (ФССП) изымать животных за долги, об этом сообщил глава комитета Владимир Бурматов.

«Мы будем готовить законодательную инициативу по запрету изъятия животных за долги для микрокредитных организаций», — заявил глава комитета в комментарии РИА Новости.

Бурматов рассказал, что в комитет присылают фотографии из офисов микрокредитных организаций, которые полны изъятых животных: кошек, собак и крокодилов в аквариумах. По словам депутата, для многих людей домашнее животное является полноценным членом семьи, отмечает РИА56.

«Бабушки, которые взяли три тысячи рублей за установку счетчиков, зубных протезов или покупку лекарств, выясняется, что должны 60 тысяч и у них изымают единственного кота, который для них единственный спутник жизни», — добавил Бурматов.

Депутат назвал варварством изъятие животных. Во-первых, потому что для владельцев – это настоящая трагедия, когда отбирают члена семьи, а во-вторых, потому что изъятых животных не могут содержать. На данный момент животные являются имуществом хозяев, поэтому допустимо их изъятие.