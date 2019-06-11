В Крыму готовы показать комиссару СЕ изменения в регионе после воссоединения с РФ

Симферополь, 11 июня. Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович, которая посетит Крым осенью, сможет увидеть изменения полуострова в составе России, сообщила уполномоченный по правам человека в республике Людмила Лубина.

По ее словам, крымские правозащитники намерены рассказать комиссару СЕ о нарушениях прав жителей региона со стороны Украины. Об этом пишет ТАСС.

По словам Лубиной, Крым готов рассказать о состоянии экономики полуострова, поделиться информацией об общественного-культурном развитии на полуострове и соблюдении прав человека в регионе.

«Россия развивает Крым, и мы идем семимильными шагами», — подчеркнула Лубина.

По ее словам, жители полуострова страдают от недружественных отношений, которые сложились с Украиной. Лубина объяснила, что крымчанам очень сложно получить необходимые документы от Киева — они постоянно слышат отказ. По ее словам, жителей полуострова, которые работают в органах власти, депутатов и государственных служащих «просто хватают на Украине, сажают в тюрьмы, осуждают к диким срокам наказания».

«И люди боятся этого, когда вынуждены ехать на Украину — к больной родне, на похороны», — заметила омбудсмен.

Она подчеркнула, что у жителей полуострова нет злобы по отношению к украинцам, однако позиция Крыма вредит крымчанам. Лубина назвала сложившуюся ситуацию ненормальной — взаимоотношения с соседней страной необходимо выстраивать, используя при этом все необходимые средства, в том числе и народную дипломатию.

Напомним, воссоединение Крыма с Россией произошло по результатам референдума, на котором большинство высказалось за вхождение полуострова в состав РФ. В Москве неоднократно подчеркивали, что голосование прошло в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. Но Киев продолжает считать полуостров временно «оккупированной» территорий. Президент РФ Владимир Путин не раз заявлял, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт окончательно.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сравнила отношение РФ и Украины к полуострову. По ее словам, Крым для России — это люди, а Украина воспринимает его как территорию для получения выгод.