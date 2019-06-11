В Сети показали на видео, как старый советский пулемет уничтожил броневик США

Москва, 11 июня. Видео уничтожения хуситами современного броневика американского производства с помощью старого советского пулемета ДШКМ калибра 12,7 мм появилось в Сети.

На опубликованном видео запечатлено, как сторонники движения «Ансар Аллах» в Йемене подбили современный броневик Oshkosh M-ATV, когда тот проезжал по дороге возле позиций хуситов.

Одна из пуль пробила бак с топливом, и машина загорелась. Находящиеся внутри люди спаслись благодаря тому, что броневик заехал за укрытие на дороге, передает «Взгляд». Отметим, что согласно заявлениям разработчиков, топливный бак на американском броневике специально разработан, чтобы исключить возгорание.

Отметим, ранее издание Defence Blog сообщило, что отвечающее за закупки подразделение Пентагона разместило на сайте правительства заявку на покупку боеприпасов для оружия, которое Североатлантический альянс не использует. Как сообщала «Газета.ру», в перечень необходимых США боеприпасов вошли патроны для пистолетов Токарева и Макарова, автомата Калашникова, пулеметов ПКМ, ПКТ и ДШК.

Комментируя решение Пентагона, военный аналитик, главный редактор журнала «Арсенал отечества» Виктор Мураховский в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что «такие закупки Соединенные Штаты проводят каждый год». По его словам, боеприпасы будут поставляться афганской армии, «у которой значительная часть вооружений советских калибров». Кроме того, Штаты «будут поставлять оппозиционным «Демократическим силам Сирии» (SDF), которые тоже оружие советских калибров используют», а также Ираку.

Он также добавил, что «болгары, хорваты, словаки, поляки и далее по списку с удовольствием поставят американцам эти боеприпасы».