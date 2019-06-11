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Названы лучшие сериалы полугодия

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Названы лучшие сериалы полугодия

Москва, 11 июня. Издание Variety назвало лучшие сериалы, которые вышли в первой половине этого года.

Эксперты журнала высоко оценили драму «Городские истории», комедию «Другие двое», второй сезон «Дряни», а также шоу о хореографе Бобе Фосси и танцовщице Гвен Вердон «Фосси/Вердон».

В список попали вышедший в январе мини-сериал «Жизнь матрешки», основанная на реальных событиях драма «Когда они нас увидят», анимационное шоу «Тука и Берти» и драматическая комедия «Барри».

Названы лучшие сериалы полугодия

Не остались без похвалы и молодежная комедия  PEN15, скетч-шоу «Я думаю, тебе стоит уйти с Тимом Робинсоном», комедия об американце египетского происхождения «Рами», мини-сериалы «Особенный» и «Семейный брак», а также основанный на реальных событиях сериал «Притворство».

Сайт Internet Movie Database (IMDB) назвал самые популярные сериалы в истории телевидения. Абсолютным лидером оказалась картина режиссера Крейга Мазина «Чернобыль». А вот культовый сериал «Игра престолов», показ финала которого прошел в мае, занял пятую строчку, отметил News.ru.

Названы лучшие сериалы полугодия

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Автор: Данила Копп
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