Юнкер поделился впечатлениями от общения с Трампом

Брюссель, 11 июня. Президент США Дональд Трамп не привык слышать от собеседников слова «ты не прав», заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, поделившийся своими впечатлениями от общения с главой Белого дома.

Летом 2018 года Юнкер посетил Вашингтон и в ходе визита провел с Трампом переговоры по торговым проблемам между США и Европейским союзом. Стороны тогда сумели достичь договоренностей.

На мероприятии издания Politico, которое прошло в Брюсселе во вторник, Юнкера попросили рассказать об отношениях с американским президентом.

«У меня хорошие отношения с Трампом… Как человек он мне нравится. Всегда проще, когда у вас с человеком хорошие личные отношения, чтобы жестко вести переговоры», — ответил он.

Юнкер подчеркнул, что его вовсе не задели слова главы Белого дома, который ранее охарактеризовал его как «жестокого убийцу» из-за политики Еврокомиссии в сфере антимонопольной и налоговой политики. Юнкер признался, что воспринял это высказывание Трампа как комплимент.

Он также рассказал, какие слова глава Белого дома не привык слышать в свой адрес.

«Американский президент не привык, чтобы собеседники говорили ему: «Ты не прав, президент Дональд», — указал Юнкер.

По его словам, еще одна особенность общения с гражданами США — необходимость объяснять им «европейскую реальность, потому что этот пейзаж не так известен американским друзьям».

Напомним, встреча Юнкера и Трампа состоялась в Белом доме 25 июля прошлого года. Подводя итоги переговоров, президент США заявил, что Вашингтон и Евросоюз вот-вот вступят в новую фазу взаимовыгодного сотрудничества.

Переговоры двух политиков запомнились несколькими моментами. Например, глава Европейской комиссии по окончании встречи подарил американскому президенту фотографию военного кладбища. На снимке запечатлена территория в Люксембурге, где похоронен генерал Соединенных Штатов Джордж Паттон, командовавший войсками союзников при высадке в Нормандии в ходе Второй мировой войны.

На самих переговорах Юнкер использовал в поддержку своих аргументов карточки, с помощью которых объяснял позиции Евросоюза, касающиеся торговли. Всего глава Еврокомиссии использовал больше десяти подобных ярких шпаргалок.

После совместной пресс-конференции в Вашингтоне Юнкер и вовсе увернулся от рукопожатия американского лидера.