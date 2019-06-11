Электропоезд сошел с рельсов в Подмосковье

Москва, 11 июня. Электропоезд сошел с рельсов в Московской области, движение одного поезда и четырех электричек было задержано. Об этом сообщили в региональном главном управлении МЧС РФ.

Сообщение о ЧП с электропоездом между станциями Конобеево — Трофимово поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС в 14.25 11 июня. Железное полотно из-за схода с рельс первой колесной пары электропоезда повреждений не получило.

К настоящему моменту известно, что движение электричек Казанского направления Московской железной дороги на участке восстановлено. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

«Последствия схода одной колесной пары вагона пригородного поезда № 6119 Голутвин — Москва полностью ликвидированы, — подчеркивается в сообщении пресс-службы МЖД.

Электрички вводятся в график, движение поездов дальнего следования осуществляется в соответствии с расписанием.