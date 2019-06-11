СК РФ проверит полицейских, занимавшихся «делом Голунова»

Москва, 11 июня. Следственный комитет России проанализирует материалы МВД в отношении сотрудников полиции, причастных к преследованию журналиста «Медузы» Ивана Голунова, об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В СК сообщили, что материалы службы собственной безопасности МВД в отношении сотрудников полиции были направлены главой МВД Владимиром Колокольцевым.

«Следствие установит все обстоятельства, связанные с задержанием Ивана Голунова по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств», — заявила в СК РФ.

Также официальный представитель СК России подчеркнула, что при наличии оснований по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Голунова задержали в Москве 6 июня на Цветном бульваре. В ГУ МВД Москвы заявили, что при личном досмотре и обысках в квартире журналиста были найдены наркотики. В отношении Голунова возбудили уголовное дело о незаконном хранении и распространении наркотиков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил журналистам, что решение о виновности или невиновности спецкорра «Медузы» должны принимать суд и следствие. Он подчеркнул, что Владимиру Путину доложили о деле Голунова 7 июня.

Ранее глава МВД России сообщил о прекращении уголовного дела журналиста «Медузы». Решение прекратить дело принято в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления, заявил Колокольцев.