Более 3000 сирийских школьников сдают экзамены в провинции Алеппо

Дамаск, 12 июня. Около 3900 сирийских школьников покинули район Манбиджа в провинции Алеппо, которые контролируют так называемые Демократические силы Сирии, и направились в город Алеппо для участия в экзаменах, которые позволят им получить дипломы о начальном и среднем школьном образовании. Это стало возможным после заключения соглашения между местным советом провинции и сирийскими властями.

На месте побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Управление образования в Алеппо предоставило жилье тем ученикам, которые останутся в городе до конца экзаменов, сами экзамены, при этом, продлятся до конца июня. Руководитель группы по надзору за центрами приема учеников в Алеппо Рана аль-Юсуф сказал, что было открыто 24 центра для приема детей из сельских районов Алеппо и из провинций Ракка и Идлиб с предоставлением жилья и питания.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Стоит отметить, что все хостинговые центры для школьников оснащены необходимым оборудованием. Кроме того, сирийским школьникам предоставляется психологическая поддержка, а также бесплатный транспорт для доставки в центры сдачи экзаменов.

Ранее сообщалось, что более 240 тысяч учащихся средних школ из различных сирийских провинций сдали экзамены для получения аттестата в научных, литературных, промышленных, коммерческих областях за 2018–2019 учебный год. Экзаменационные центры были распределены по 2066 различным провинциям сирийской республики.

Министерство образования Сирии предоставило все необходимое для сдачи экзаменов в обстановке спокойствия и стабильности, были созданы центры экстренной помощи для учащихся в провинциях Идлиб, Ракка и Хама.