Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

Более 3000 сирийских школьников сдают экзамены в провинции Алеппо

34
0 Оставить комментарий

Более 3000 сирийских студентов сдают экзамены в провинции Алеппо

Дамаск, 12 июня. Около 3900 сирийских школьников покинули район Манбиджа в провинции Алеппо, которые контролируют так называемые Демократические силы Сирии, и направились в город Алеппо для участия в экзаменах, которые позволят им получить дипломы о начальном и среднем школьном образовании. Это стало возможным после заключения соглашения между местным советом провинции и сирийскими властями.

На месте побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Управление образования в Алеппо предоставило жилье тем ученикам, которые останутся в городе до конца экзаменов, сами экзамены, при этом, продлятся до конца июня. Руководитель группы по надзору за центрами приема учеников в Алеппо Рана аль-Юсуф сказал, что было открыто 24 центра для приема детей из сельских районов Алеппо и из провинций Ракка и Идлиб с предоставлением жилья и питания.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Стоит отметить, что все хостинговые центры для школьников оснащены необходимым оборудованием.  Кроме того, сирийским школьникам предоставляется психологическая поддержка, а также бесплатный транспорт для доставки в центры сдачи экзаменов.

Ранее сообщалось, что более 240 тысяч учащихся средних школ из различных сирийских провинций сдали экзамены для получения аттестата в научных, литературных, промышленных, коммерческих областях за 2018–2019 учебный год. Экзаменационные центры были распределены по 2066 различным провинциям сирийской республики.

Министерство образования Сирии предоставило все необходимое для сдачи экзаменов в обстановке спокойствия и стабильности, были созданы центры экстренной помощи для учащихся в провинциях Идлиб, Ракка и Хама. 

infox - new
Автор: Мохамад Жарбуа
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров