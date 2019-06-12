Ким Чен Ын скормил генерала пираньям. Александр Малькевич. ФАН-ТВ

Про фейковые новости, новый вид казни в КНДР, стену на границе двух Ирландий и, конечно, о российских методах проведения грядущих выборов в США, которые рассекретил Вашингтон — рассказал Александр Малькевич в авторской программе «Слова на свободе».

Чем дальше в лес, тем больше понимаешь ценность свободы слова для человека с российским паспортом за рубежом.

Суд в США «впаял» россиянке семь лет тюрьмы за «кражу» детей у мужа-американца

Считанное количество дней назад в США вынесли приговор. Богдана Осипова получила семь лет тюрьмы, причем по совершенно дикому обвинению. За то, что она, якобы, выкрала своих детей и увезла их из Соединенных Штатов. Ей не нужно было возвращаться в США, чтобы со своим мужем решать вопросы по опеке, родительским правам.

Мало того, что ей дали эти семь лет, суд еще обязал ее вернуть детей отцу. В связи с этим я еще раз хочу вернуться к идее, которую озвучивал «Фонд защиты национальных ценностей». О том, что нам в стране необходим внебюджетный, но, возможно, с некоторой поддержкой со стороны государства Фонд помощи нашим соотечественникам, которые попали там в беду. В данном случае кейс Марии Бутиной самой показательный потому что, если бы не активная работа нашего Фонда, долг был бы вообще астрономический. 30 миллионов рублей Бутина должна своим адвокатам. И я обращаюсь к нашим олигархам — к Фридману, Дерипаске, Абрамовичу. Слушайте, но ведь вам позволяют средства вкладываться в зарубежные футбольные клубы, в международные гуманитарные проекты. 30 миллионов рублей — это ведь ничто для вас.

Большой привет молдавским силовикам, зря вы все это, ребята, затеяли

Еще одна тема, которой я хотел бы коснуться, связана с медиаэкспериментом. В новейшей истории такого еще не было. Мы вместе с жителями Молдавии пишем документальный цикл. Сериал-расследование, посвященный режиму Плахотнюка, который приватизировал Молдавию и ей управляет.

Я ничего не знал о Молдавии. Я бросил клич через свой Telegram-канал и получил от жителей республики целый ворох, чемодан ответов. Такого не было, чтобы люди, отделенные от меня железным занавесом присылали килограммами, тоннами материалы о тех бесчинствах, которые многие годы творил Плахотнюк в Молдавии.

И сейчас мы видим, что там происходит. Он не хочет отдавать власть. И я об этом сейчас пишу и буду писать. Большой привет молдавским силовикам, зря вы все это, ребята, затеяли.

Дональд Трамп неудачно «оседлал» стену

К Трампу, без него никуда. Хочу сделать обзор его самых ярких публикаций в Twitter. Мы ему должны быть благодарны за эту новую реальность, когда американский лидер через Twitter раздает указания и оценки всем.

Борис Джонсон? Поддерживаю, мы должны избрать его премьер-министром.

Найджел Фараж? Он будет хорошим министром по делам Brexit. Борис, имей в виду, Найджел — мой друг.

И, конечно, разборки, сведение счетов с теми, кто облажался.

Но надо отдать должное, конечно, Трамп, например, в Ирландии немного лишнего наговорил, неудачно оседлав тему стены. Встречается он с североирландским премьером и говорит: «Я думаю, что для вас, с вашей стеной, все будет хорошо, с вашей границей все будет отлично».

А тот говорит: «Дональд! Мы не хотим границы между двумя Ирландиями, мы вообще хотим объединиться».

Но стена, это все-таки идея фикс у Трампа.

Россия повлияет на выборы президента США в 2020 году, используя фейковые видео

Адам Шиф (американский политик, демократ — прим. ФАН) заявил, что российские власти, скорее всего, попытаются повлиять на президентские выборы в 2020 году. Каким образом? Теперь Россия не будет взламывать сервера и почты. Только фейковые видео! То есть на каких-то фабриках будут сидеть сотни людей и мастерить какие-то видео. Правда, их надо еще снимать, господин Шиф. Бессмысленно это все объяснять. Главное, что человек оседлал увлекательную тему, придумал много терминов. Записывайте! «Глубинный фейк». Так вот видео в стиле «глубинный фейк» будут производить в России. И забрасывать из-за границы, через океан сотнями и тысячами, чтобы повлиять на выборы. Вот это говорит человек, которому больше нечем заняться.

А Трамп все правильно сказал — наши отношения (Россией и США) ухудшились из-за расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. Для него и для нас это очевидно.

Демократы против республиканцев — морской котик стал кошечкой…

О выборах. Республиканцев принято обвинять в том, что это такая белая консервативная, упертая и упоротая партия, которая за христианские ценности. Возможно. Но есть пример — будущая звезда Республиканской партии, так сам Трамп этого парня называет. 37-летний Джон Джэймс в следующем году будет баллотироваться в сенат от штата Мичиган. 37 лет, ветеран, темнокожий. И он за Трампа — реально за Трампа и все эти ценности. Но при этом, он молодой — привет демократам. Он афроамериканец — второй привет демократам. Так что все не так однозначно.

А у самих демократов все гораздо веселее. Несколько лет назад пытался прорваться один человек в конгресс США. Кристин Бек — проиграла. Все замечательно, кроме того, что еще несколько лет назад это был Крис Бек, американский спецназовец, «морской котик», участвовавший в операции по ликвидации Усамы бен Ладена. Вся грудь в орденах. Крис ушел на пенсию и расслабился. Морской котик превратился в морскую кошечку… 46 лет человеку. Перспективный политик для демократов — боевая женщина Кристина.

Южнокорейские СМИ скормили безымянного северокорейского генерала пираньям

Продолжаем тему свободы слова. Я уже рассказывал о том, как южнокорейские СМИ ярко и с огоньком описывают то, что происходит в Северной Корее. Раз за разом на это ведутся и покупаются СМИ мировые. Из пушек и пулеметов там расстреливали одних, зверски казнили других, бросали на съедение собакам, за срыв саммита с Трампом расстреляли прямо на аэродроме. Каждый раз, когда потом люди появлялись на телевидении или публичных мероприятиях, получалось как-то неловко. Казалось бы, что все уже, хватит. Но нет. Новая страшная новость! Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын протестировал новый метод казни. Провинившийся генерал был брошен в аквариум с голодными пираньями. Товарищи, я прошу почтить память генерала. Его заподозрили в попытке госпереворота. Но имя его не раскрывается. В главной резиденции лидера Северной Кореи (конечно, прямо в центре) стоит огромный аквариум с хищными рыбами. Генерала схватили и нанесли несколько ножевых ранений. Кровоточащие раны, кровь льется, и после этого его бросают в аквариум, на него набрасываются пираньи, его пожирают!

Потрясающе, что все это рассказывается с таким смаком, в деталях. Притом, что никто там не был. А главное — факт-чекинга никакого не нужно, потому что генерал-то безымянный! Так напишешь имя, а потом — раз! И он появился на публике. Нехорошо, обделались. Поэтому правильно, новые стандарты современной передовой журналистики. Имя генерала не скажем, просто знайте, его съели пираньи. Все смотрели, хлопали, аплодировали.

Цукербергу всех не заткнуть

В завершение хочу сказать про свободу слова в Интернете. Можно обманывать чуть-чуть людей постоянно, можно обманывать всех, но недолго. А обманывать всех постоянно невозможно. Придет час, и мы свободно выскажемся на любой площадке. Я на это надеюсь, и все для этого буду делать.