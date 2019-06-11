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Путин присвоил генеральские звания 15 офицерам Росгвардии

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Путин присвоил генеральские звания 15 офицерам Росгвардии

Москва, 11 июня. Звание генерал-майор получили 15 офицеров Росгвардии. Об этом говорится в указе президента России Владимир Путина.

Глава государства подписал указ о присвоении воинских званий высших офицеров, специальных званий высшего начальствующего состава, высших специальных званий и классных чинов во вторник.

Согласно указу, звание генерал-майор получили Владислав Анисимов, Александр Голосов, Александр Гуськов, Геннадий Калмыков, Михаил Романов, Никита Собянин, Дмитрий Тен, Сергей Токарев, Дмитрий Черных, Иван Шмелев. Четыре офицера — Михаил Воробьев, Виктор Дикевич, Виктор Подколзин и Алексей Сапожников — стали генералами-майорами полиции. 

Воинское звание генерал-лейтенанта присвоено Степану Гайнаржийскому, Владимиру Майстренко, Николаю Рябчикову, Марату Султанову и Алексею Хоружину. Владислав Ершов стал генерал-лейтенантом полиции.

Олег Козлов получил звание генерала-полковника.

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Автор: Данила Копп
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