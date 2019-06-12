Сирия новости 12 июня 07.00: США ввели санкции против Сирии, масштабные пожары продолжаются в Хасаке

Сирия, 12 июня. Минфин США ввел новые санкции против Сирии, курдские власти не в состоянии справиться с пожарами в Хасаке, боевики SDF приняли участие в междоусобных столкновениях племен в Дейр-эз-Зоре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): нанесла удары по террористам в провинциях Хама, Латакия и Идлиб.

«Сирийская свободная армия» (ССА): арестовала 13 человек в Алеппо.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): потеряло боевиков при попытке пересечь границу с Сирией.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: противостояли САА в Хаме и Латакии.

Курды: приняли участие в междоусобных столкновениях племен в Дейр-эз-Зоре, попросили коалицию США помочь в борьбе с пожарами, передали несколько «сирот ИГИЛ» Франции и Голландии.

Провинция Дамаск

Министерство финансов Соединенных Штатов ввело новые санкции против официального Дамаска и связанных с ним лиц и структур, сообщают мировые СМИ. Как отмечает Step News Agency, среди прочих в санкционном списке оказался сирийский бизнесмен Самер Фоз.

Провинция Латакия

Правительственные ВВС наносят удары по позициям террористов в районе населенного пункта Кабана в провинции Латакия, сообщает новостной источник в Twitter (@baladinetwork).

Провинция Алеппо

Боевики протурецких формирований «Свободной сирийской армии» (ССА) арестовали 13 человек в провинции Алеппо. Как сообщает новостное агентство VDNK, граждане Сирии были арестованы на территории в деревне Матанли на территории уезда Шаран в кантоне Африн. Боевики увезли захваченных мирных жителей в неизвестном направлении. В чем их обвиняют, также осталось неизвестным.

Провинция Дейр-эз-Зор

Американские военные сообщили о предотвращении проникновения боевиков «Исламского государства» из Ирака на территорию Сирии в районе иракского Аль-Каима (на противоположной стороне границы от Абу-Кемаля). Как сообщает источник в Twitter (@jacksanders1965), были уничтожены по крайней мере два автомобиля, погибли и получили ранения от трех до шести боевиков. Еще один автомобиль смог уйти от удара.

Мирный житель по имени Имад аль-Анад аль-Мафаси был застрелен неизвестными в провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщает новостной источник в Twitter (@DeirEzzor24), мужчину застрелили неизвестные на окраине деревни Абу аль-Нитель на севере провинции.

Между тем в провинции Дейр-эз-Зор зафиксированы новые столкновения между боевиками проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) и вооруженным ополчением местных арабских племен. Как сообщает Euphrates Post, столкновения произошли в населенном пункте Абу аль-Нитель, на который напали боевики племен, чтобы отомстить за гибель жителя деревни Аль-Нимила. В ходе нападения боевики племен убили бойца SDF Абдула Авада аль-Хаджи и ранили его отца. Личности нападавших остались неизвестны. В ответ жители Абу аль-Нителя вместе с боевиками SDF сожгли восемь домов во враждебной деревне. В ответ боевики из Аль-Нимилы сожгли поля в районе Абу аль-Нителя.

Позже, как отмечает издание, авторитетным старейшинам племен удалось призвать обитателей воинственных деревень к порядку и прекратить столкновения.

Провинция Идлиб

Сирийская боевая авиация нанесла удары по позициям боевиков в Идлибе. Как сообщает новостной источник в Twitter (@baladinetwork), под ударом оказались скопления боевиков в районе Хан-Шейхуна, Маарет ан-Нумана и населенного пункта Аль-Хаир.

Провинция Даръа

Неизвестные боевики застрелили в провинции Даръа мужчину по имени Мухаммад аль-Бардан. Как отмечает источник в Twitter, ранее аль-Бардан работал в управлении внутренней безопасности 4-й дивизии САА. Его убили на дороге, соединяющей населенные пункты Тафас и Музайриб.

Силы ПВО Сирии отразили в ночь на среду ракетную атаку Израиля на юг страны. Зенитчики сбили несколько ракет. Израиль после ракетной атаки начал создавать помехи сирийским радарам ПВО, сообщает информагентство SANA.

Провинция Ракка

Курдские силы безопасности «Асайиш» сообщили о том, что мужчина по имени Адхам Муслим был убит неизвестными боевиками в районе Аль-Мансура в провинции Ракка. Об этом сообщает Telegram-канал Nors.

Провинция Хасака

Масштабные пожары посевов продолжаются на территории провинции Хасака. Как сообщает Step News Agency, сегодня пожары уничтожили сотни гектаров зерновых в районе населенного пункта Аль-Кахтания, и продолжаются. Курдские силы самоуправления оказались не в состоянии справиться с огнем и призывают на помощь авиацию международной коалиции для наблюдения за распространением пожаров и выявлением их виновников.

Между тем «Демократические силы Сирии» (SDF) объявили о передаче 12 французских и двоих голландских «сирот ИГИЛ» во Францию, сообщает источник в Twitter (@OGNreports). Вероятно, речь идет о детях из лагеря беженцев «Аль-Хол» в провинции Хасака.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)