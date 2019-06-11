Стало известно, в каком возрасте россияне чаще всего вступают в брак

Москва, 11 июня. Росстат опубликовал данные о возрасте вступающих в брак россиян. По данным ведомства, большинство россиян вступают в брак в возрасте от 25 до 34 лет.

В прошлом году замуж вышли 386,6 тысячи женщин, а женились 456,6 тысячи мужчин. В 2018 году в брак вступили 265,5 тысячи мужчин старше 35 лет, вышедших замуж женщин старше 35 лет чуть меньше — 216,2 тысячи, сообщает RIA56.

В возрасте от 18 до 24 лет браки заключили 170,4 тысячи мужчин и 285,5 тысячи женщин. Кроме того, 4,5 тысячи девушек вступили в брак до 18 лет, а женились до совершеннолетия 454 мужчины, пишет News.ru. Эксперты Росстата обратили внимание на то, что число браков, заключенных с момента совершеннолетия и до 24 лет сократилось вдвое за последние восемь лет, отмечает Deita.ru.

Всего в прошлом году было заключено 893 тысяч браков, что на 156,6 тысячи меньше, чем годом ранее, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что с начала мая свадебные церемонии стали проходить на площадках московских достопримечательностей, в том числе в Московском планетарии, Останкино, на стадионе «Спартак» и на других площадках. Регистрация брака на тематических площадках пользуется спросом: на новых выездных площадках за месяц поженились 353 пары, еще две тысячи пар подали заявления.