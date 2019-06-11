Россия спасла Сербию от позора, заявили в Белграде

12 июня отмечается День России, и в Белграде этот праздник встретят с особым настроением — ведь отношение сербов к нашей стране и ее жителям действительно особенное. Директор Русского дома в Белграде Надежда Кущенкова рассказала корреспондентам Федерального агентства новостей о том, как отметят праздник в столице Сербии, а также как развиваются сегодня отношения между двумя государствами.

Найти Русский дом в Белграде оказалось для корреспондентов ФАН несложной задачей — он находится в самом центре сербской столицы, на улице Королевы Натальи, и дорогу к нему знает практически каждый местный житель. Мы не стали договариваться об аудиенции заранее, но, узнав о том, что мы приехали из Петербурга, глава Русского дома Надежда Кущенкова тут же приняла нас с распростертыми объятиями.

По ее словам, главным событием ко Дню России станет концерт всемирно известного Кубанского казачьего хора, который состоится в белградском «Сава Центре». В 2011 году этот коллектив с большим успехом гастролировал в Сербии, и он пользуется у местных жителей огромной популярностью. Напомним, государственный Кубанский казачий хор — старейший и крупнейший казачий коллектив России. Он состоит не только из хоровой, но также из оркестровой и танцевальной групп. В программе концерта как народные, так и песни российских и советских авторов в исполнении хора и солистов, а также танцы народов России, оркестровые произведения и т. д.

Кроме того, в Русском доме проходят выставка фотографа Виктора Горячева «Лица русской культуры», целый ряд семинаров, лекций по истории взаимоотношений России и Сербии. В преддверии праздника Надежда Кущенкова ответила на несколько вопросов корреспондентов ФАН.

— Россия и Сербия сегодня давние и добрые друзья, экономическое и гуманитарное сотрудничество двух наших государств находится на очень высоком уровне. В Белград регулярно приезжают первые лица нашего государства. Например, лидер РФ Владимир Путин за последние годы более 10 раз встречался с президентом Сербии Александром Вучичем. Кроме того, сюда как минимум трижды приезжала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а совсем недавно с официальным визитом в Белграде побывал председатель Госдумы Вячеслав Володин.



— Можете ли вы назвать наиболее крупные проекты, которые Россия сегодня реализует в Сербии? Можно ли сказать, что Белград получает значительные экономические и политические бонусы от взаимодействия с РФ?

— Если говорить о большой политике, то Россия сегодня всемерно поддерживает Сербию. Например, на уровне Совбеза ООН, где Запад неоднократно вносил резолюции, направленные на ущемление интересов Белграда. Россия, разумеется, их блокировала. Кроме того, и во внутриевропейских отношениях Москва и Белград часто выступают единым фронтом, отстаивая совместные интересы и позиции. Как говорят сами сербы, «Россия — это большой корабль, а Сербия — маленькая лодочка, которая плывет впереди». Также сербские дипломаты признаются, что если бы не Россия и ее дипломатические усилия, то Сербия после событий конца 1990-х годов так до сих пор и «стояла бы у позорного столба» (как однажды заметил президент Вучич) в Европе.

— А если говорить о конкретных культурных и экономических проектах?

— В сфере культуры главный проект, который мы курируем как представительство Россотрудничества в Сербии по поручению президента Владимира Путина, — это мозаичное убранство храма Святого Саввы. Первый этап — внутренняя отделка купола, она уже была в готовом виде презентована этой весной. К 800-летию автокефалии Сербии выделены дополнительные средства компанией «Газпром нефть», которая является генеральным партнером проекта и финансирует эти работы. А наш центр, как генеральный координатор проекта, заботится о том, чтобы все шло по плану.

Так, в сентябре уже будет готов алтарь храма Святого Саввы, отделка которого завершается. На наш взгляд, это очень серьезный, имеющий огромный общественный резонанс проект. Символично, что во времена, когда вокруг столько горя и страданий, когда были разрушены сотни религиозных объектов в Косово, Россия и Сербия вновь вместе строят храмы.

— Но ведь у России здесь немало и экономических проектов…

— Действительно, Россия играет немалую роль в сербской экономике. Например, компания «Газпром нефть» является владельцем контрольного пакета акций «Нефтяной индустрии Сербии» (НИС). Сейчас сюда, в Сербию, постепенно входит и сам «Газпром» через создаваемый энергетический холдинг. Руководство страны подписало соглашение с компанией Росатом, очень тесные взаимоотношения выстроены между двумя министерствами обороны.

Так, недавно министр обороны РФ Сергей Шойгу передал Армии Сербской шесть истребителей МИГ, наши армии регулярно проводят совместные учения. Активно работает наш гуманитарный центр в Белграде, его еще называют эмчеэсовским. В целом сейчас налажено очень активное сотрудничество между нашими странами практически во всех основных сферах.

— Каков сегодня статус самого Русского дома в Белграде? Какие мероприятия вы планируете провести в ближайшем будущем?

— Русский дом сегодня поддерживается всеми ветвями власти Сербии. Некоторые проекты мы проводим под прямым патронатом президента Сербии Александра Вучича, нас серьезно поддерживает и правительство. В наших планах мероприятия по празднованию 75-летия освобождения Белграда советской армией, которое будет отмечаться 20 октября.

А осенью 2019 года все мы будем широко отмечать 800-летие автокефалии Сербской православной церкви. К этой дате приурочен целый ряд встреч, семинаров и совместных богослужений. Важно, что Его Святость Сербский патриарх Ириней очень активно поддерживает нашу Русскую православную церковь в ее внешней политике. В Белграде есть большое представительство РПЦ, а также русское православное подворье. Его, кстати, построили наши эмигранты, бежавшие от большевиков. На нем захоронен Врангель, его могила находится на подворье храма, в котором иногда проводит службы и патриарх Сербский.

Кстати, впереди у нас не только День России, но и ставший здесь традиционным День семьи, любви и верности. По сложившейся традиции в этот день награды супружеским парам, прожившим совместно более 25 лет, вручает патриарх Сербский Ириней в нашем Русском доме в Белграде.