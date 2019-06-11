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Черчесов пригласил россиян на матч сборной против Кипра

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Черчесов пригласил россиян на матч сборной против Кипра

Москва, 11 июля. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пригласил болельщиков поддержать национальную команду во время отборочного матча чемпионата Европы — 2020.

Черчесов напомнил, что сборная России сыграет во вторник против команды Кипра на стадионе в Нижнем Новгороде.

«Начало матча — в 21.45. До встречи на стадионе «Нижний Новгород»!»  — написал наставник сборной России на своей странице в Instagram.

Приезд сборной России вызвал в Нижнем Новгороде ажиотаж. Все билеты на матч были распроданы досрочно, ожидается, что игру россиян и киприотов посетят более 43 тысяч человек, отметил РТ.

Как напомнила «Свободная пресса», сборная России 8 июня в рамках отборочного тура чемпионата Европы разгромила сборную Сан-Марино. Встреча, которая прошла в Саранске, завершилось со счетом 9:0, сообщил «Ридус».  

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Автор: Данила Копп
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