Журналист Иван Голунов выходит на свободу. События дня. ФАН-ТВ

Голунов выходит на свободу Весьма неожиданный поворот случился в громкой истории журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев объявил о прекращении уголовного дела. Ранее сообщалось, что стражи порядка задержали Голунова в Москве, обнаружили наркотики (метилэфедрон и кокаин). Правда, общественность нашла много нестыковок, к инциденту появился высокий резонанс. А теперь уголовное дело продолжится в отношении полицейских, а сам Голунов выходит на свободу из-под домашнего ареста: «В результате проведения комплексных биологической, дактилоскопической, криминалистической и генетической экспертиз принято решение о прекращении уголовного преследования гражданина Голунова, снятии с него обвинения из-за недоказанности его причастности к совершению преступления. Считаю, что независимо от профессиональной принадлежности любого гражданина его права должны быть всегда защищены», — сказал Владимир Колокольцев, министр внутренних дел России. Надо сказать, что весьма достойно в этой истории выглядит реакция министра внутренних дел России Владимира Колокольцева. Он не только публично признал ошибку своих подопечных, но и тут же принял меры по профилактике подобных ляпов. Глава МВД намерен ходатайствовать перед президентом страны об отставке (точнее освобождении от занимаемых должностей) начальника УВД по западному округу Москвы и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков главка МВД России в столице. Шапки, что называется, полетели.

Томос о зависимости На Украине опять назревает мощный религиозный скандал. Раскольник Филарет, известный как патриарх неканонической киевской церкви, отказался признавать томос об автокефалии. Причина, как оказалось, лежит на поверхности — не знали, что подписывали. Казалось, что томос принесет «Незалежной» долгожданную административную независимость, но по факту лишь сделал ее зависимой от Константинополя, о чем Филарет и рассказал. Новая религиозная структура появилась в прошлом году после «объединительного собора» в Киеве: неканонические церкви образовали так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ) — в противовес Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата. А вот благословение раскольникам дал патриарх Константинопольский — Варфоломей, он-то и подписал томос об украинской автокефалии. Но, похоже, мелким шрифтом уточнил несколько незаметных деталей. Например, о том, что независимая украинская церковь лишится приходов за рубежом. Об этом Филарет, как выяснилось, не знал. Впрочем, во главе ПЦУ все равно встал не он, а митрополит Епифаний, что Филарету, в общем-то, тоже не очень понравилось. В РПЦ все эти события описали довольно просто — духовная капитуляция. И теперь церковная вражда, судя по всему, затронет и нового президента страны Владимира Зеленского. Да, в своем уже знаменитом «послании мира Крыму и Донбассу» он, казалось бы, объединил религиозных лидеров Украины: муфтиев, раввинов, самого Филарета и даже патриарха канонической УПЦ Онуфрия. Но вот только Епифаний — один из главных нарушителей спокойствия — участвовать в акции отказался. И, вероятно, еще больше подтолкнул страну к новому расколу.