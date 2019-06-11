Центробанк анонсировал падение доллара и евро

Москва, 11 июня. Центральный банк России объявил официальный курс доллара и евро по отношению к российскому рублю на 12 июня.

Регулятор на официальном сайте анонсировал падение валют в среду. Так, по данным Центробанка, курс американской валюты 12 июня составит 64,51 рубля, что на 28 копеек ниже установленного ранее. В то время как евро подешевеет на 17 копеек и достигнет отметки в 73,04 рубля.

Во вторник на открытии торгов на Московской бирже курс доллара снизился на 23 копейки по сравнению с вечером предыдущего дня и составил 64,55 рубля, тогда как евро — 73,06 рубля, пишет «Свободная Пресса».

Как сообщала ранее Deita.ru, Сбербанк запустил с 11 июня сервис переводов с получением в банкомате наличных денег без карт. По имеющимся данным, отправить средства можно когда угодно с помощью «Сбербанк Онлайн», а получить — в банкоматах сети финансово-кредитной организации с функцией выдачи наличных или офисах банка.

Осуществить перевод могут клиенты из 27 российских регионов, входящих в Северо-Западный, Волго-Вятский и Поволжский банки.