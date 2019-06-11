«Белые ночи во дворцах», — Дружинина о съемках «Гардемарины-4» в Петербурге. ФАН-ТВ

В Санкт-Петербурге в самом разгаре съемки фильма «Гардемарины-4». Творческая команда под предводительством известного режиссера Светланы Дружининой обосновалась в Петергофе. Роли в картине исполнят любимые зрителям актеры из предыдущих частей: Дмитрий Харатьян, Михаил Мамаев, Михаил Боярский и Александр Домогаров. В царских интерьерах Кристина Орбакайте предстала в роли Екатерины Великой. Корреспондент ФАН-ТВ связался с режиссером картины Светланой Дружининой, чтобы узнать подробности о съемках знаменитой киносаги:

«Я пришла со съемочной площадки, и сегодня вся группа уезжает. Мы сегодня с утра снимали Кристину [Орбакайте — прим. редакции ФАН-ТВ], с восьми утра и до двух часов дня, как она только согласилась. Была прекрасная милая парная сцена, очень красивый дворец. Я безумно устала, мы работаем ночами, у нас нет перерывов, я просто сейчас «рухну». Ведь это же белые ночи, все киношники снимают белые ночи во дворцах», — заметила режиссер картины «Гардемарины-4» Светлана Дружинина.

События картины будут происходить в 1787 году, основными действующими лицами станут дети гардемаринов из первых частей.