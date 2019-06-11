Эксперт пояснил, как взаимодействие власти и общества привело к освобождению Голунова

Закрытие дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова — результат активного вмешательства в уголовный процесс государственных правозащитных институтов России. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал политический аналитик, публицист Владимир Головашин.

Дело закрыто

Уголовное дело против Ивана Голунова было прекращено «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления». С таким заявлением выступил во вторник, 11 июня, глава министерства внутренних дел Владимир Колокольцев.

«Мною принято решение ходатайствовать перед президентом Российской Федерации об освобождении от занимаемых должностей начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве генерал-майора полиции Юрия Девяткина», — заявил Колокольцев.

Отметим, что оценка действиям сотрудников полиции, которые задержали журналиста, будет дана Следственным комитетом. Туда ушли материалы внутреннего расследования из подразделения собственной безопасности министерства внутренних дел. Кроме того, сами сотрудники были временно отстранены от службы.

Гражданское общество

По мнению Владимира Головашина, вся история с журналистом «Медузы» Иваном Голуновым выглядела с самого начала шитой белыми нитками. И то, к какому СМИ принадлежит журналист, оппозиционному или же официозному, — не играет в данном случае никакой роли.

«Сегодня важно другое. За Голунова вступилась профессиональная среда, медиа-сообщество. Все забыли на время о разногласиях, объединились вокруг нестыковок и натяжек этого уголовного дела и профессионально на них указали. Как председатель регионального отделения Союза журналистов России лично я только приветствую такую реакцию своих коллег», — пояснил Владимир Головашин.

Эксперт заметил, что к делу Голунова оперативно подключились все государственные институты, включая президента РФ. Вмешательство Совета при президенте по правам человека, Уполномоченного по правам человека в РФ, Общественной палаты Москвы дало результат. Они стали гарантией тоого, что в деле Голунова в конечном итоге победили закон и справедливость.

«Важно и то, что органы МВД здесь не встали в позицию полного игнорирования и отрицания какой-либо критики. Министр внутренних дел Колокольцев взял дело под особый контроль, и достаточно быстро стало понятно, что даже если журналист в чем-то и виноват, то следственная группа сработала крайне непрофессионально и обесценила своими действиями все возможные улики. Именно поэтому уголовное дело перестало иметь какую-либо внятную судебную перспективу», — добавил Владимир Головашин.

Эксперт подчеркнул, что в истории с Голуновым мы смогли увидеть нормальную работу и СМИ, и общественных организаций, и власти; работу, направленную на соблюдение законности и обеспечение прав граждан. Так в гражданском современном обществе и должно быть, заключил Головашин. Кроме того, он не исключил, что в конечном итоге эта история может привести к пересмотру уголовно-процессуального кодекса.

6 июня в Москве был задержан Иван Голунов. При личном досмотре сотрудниками правоохранительных органов у корреспондента «Медузы» были найдены пять пакетов с метилэфедроном весом в четыре грамма. Еще пять граммов кокаина и весы полиция обнаружила у Голунова уже дома.