Названа сумма, на которую похитили ценности у баскетболистов «Химок»

Москва, 11 июня. Неизвестный украл из раздевалки баскетболистов клуба «Химки» ценности на 5 млн рублей во время матча против ЦСКА, об этом сообщил источник в клубе.

По данным источника телеканала «360», неизвестный прошел на территорию центра по поддельной карте журналиста. Он проник в раздевалку баскетболистов «Химок» во время игры и обчистил их шкафчики. По предварительным данным, вор украл ценности на 5 млн рублей. Игрок команды Янис Тимма так сообщил, что у команды пропали «деньги, часы и очень ценные вещи». Латвийский игрок пообещал награду тому, кто распознает вора, пишет «Свободная пресса». В этот день спортсмены получили зарплаты.

«Во время финальной игры сегодня этот человек ограбил нашу раздевалку. Деньги , часы и очень ценные вещи для нас», — написал спортсмен в Instagram.

Кроме того, источник отметил, что охранник видел вора в раздевалке, но не стал его обыскивать. Злоумышленник также пытался проникнуть в раздевалку ЦСКА, но дверь оказалась заперта. Теперь пострадавшие игроки сами ищут вора, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Представители баскетбольного клуба заявили, что ситуация очень странная. В клубе отметили, что все двери в центре оборудованы электронными замками.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске машинист угнал тепловоз ради 500 литров топлива. Он признан виновным в угоне железнодорожного состава и воровстве. Мужчину приговорили к 3,5 годам ареста условно.