Финальный тур группы «Ленинград» обещает побить рекорды посещаемости

Москва, 11 июня. Последний в столице концерт легендарной группы «Ленинград» состоится 14 июня на стадионе «Открытие Арена». По обещаниям лидера группировки, в ходе стадионного тура он заставит петь вместе с собой, а также танцевать, кричать и хлопать почти полмиллиона человек. Об этом сообщает пресс-служба «Ленинграда».

«Любой человек может не петь, петь его заставить гораздо труднее! Я уже двадцать лет обещаю себе наконец-то позаниматься ничем, и вот теперь пришло время. В составе «Ленинграда» мы всего достигли. После стадионного тура что дальше? Мы русскоязычная группа, поэтому о мировом господстве речи не идет», — сказал Шнуров.

В рамках прощального тура Сергей Шнуров и его музыканты выступят на девяти стадионах, принимавших матчи чемпионата мира по футболу 2019. Концерты пройдут в Калининграде, Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону. Завершится стадионный тур в Санкт-Петербурге 12 октября.

«Секрет нашего успеха в том, что мы очень долго делаем довольно уникальный продукт. И так больше никто не может», — заявил лидер группы.

Напомним, 5 июня группа «Ленинград» выпустила новый клип на песню «i_$uss». Провокационное видео на религиозную тему опубликовано на официальном канале группы в YouTube.