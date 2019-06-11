Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новороссия
  /  Обновлено: 

Украинского шпиона в ЛНР приговорили к 12 годам тюрьмы

80
0 Оставить комментарий

Украинского шпиона в ЛНР приговорили к 12 годам тюрьмы

Луганск, 11 июня. Верховный суд ЛНР приговорил жителя Алчевска к 12 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Киева, сообщила пресс-служба министерства государственной безопасности республики.

В ходе расследования уголовного дела в отношении Эдуарда Алояна было установлено, что он совершил «государственную измену в форме шпионажа и оказания помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности ЛНР».

По данным следствия, мужчина был завербован СБУ при пересечении КПП «Горловка — Майорск». Ему присвоили псевдоним «Ширим», сообщили в министерстве.

По данным ведомства, житель Алчевска, выполняя задания Киева, перевозил оружие и боеприпасы на территорию республики для диверсионно-разведывательных групп, а также делал фото и видео интересующих СБУ объектов.

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года после государственного переворота в стране. Луганск и Донецк, отказавшись подчиняться новому руководству, заявили о своей независимости. В ответ Киев начал вести операцию против республик Донбасса. Несмотря на подписанные соглашения о перемирии, перестрелки между сторонами внутриукраинского конфликта продолжаются до сих пор.

infox - new
Автор: Данила Копп
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров