Украинского шпиона в ЛНР приговорили к 12 годам тюрьмы

Луганск, 11 июня. Верховный суд ЛНР приговорил жителя Алчевска к 12 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Киева, сообщила пресс-служба министерства государственной безопасности республики.

В ходе расследования уголовного дела в отношении Эдуарда Алояна было установлено, что он совершил «государственную измену в форме шпионажа и оказания помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности ЛНР».

По данным следствия, мужчина был завербован СБУ при пересечении КПП «Горловка — Майорск». Ему присвоили псевдоним «Ширим», сообщили в министерстве.

По данным ведомства, житель Алчевска, выполняя задания Киева, перевозил оружие и боеприпасы на территорию республики для диверсионно-разведывательных групп, а также делал фото и видео интересующих СБУ объектов.

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года после государственного переворота в стране. Луганск и Донецк, отказавшись подчиняться новому руководству, заявили о своей независимости. В ответ Киев начал вести операцию против республик Донбасса. Несмотря на подписанные соглашения о перемирии, перестрелки между сторонами внутриукраинского конфликта продолжаются до сих пор.