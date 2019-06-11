Британский политолог оценил шансы Бориса Джонсона стать следующим премьер-министром

Борис Джонсон входит в первую тройку претендентов на роль лидера Консервативной партии и на пост премьер-министра, заявил в эксклюзивном интервью корреспонденту Федерального агентства новостей профессор факультета политологии и международных отношений Кентского университета Ричард Саква.

«Безусловно, не все из 10 кандидатов рассчитывают на победу в этой избирательной гонке за высший пост в Консервативной партии, — уверен Саква. — Скорее даже можно сказать, что они используют эту избирательную кампанию для того, чтобы улучшить свой политический профиль и статус в Консервативной партии в будущем и даже в британском правительстве».

По мнению британского политолога, предстоящие выборы для многих из кандидатов — это не более чем тактический ход, а на самом же деле они совершенно не рассчитывают на свою победу.

«Больше всего они хотят выглядеть серьезными игроками в ходе будущих политических дебатов, — отмечает собеседник ФАН. — Но это мы говорим сейчас только об одной категории кандидатов. С другой стороны, достаточно кандидатов, которые имеют неподдельные лидерские амбиции, и в их число входит и Борис Джонсон, который, как известно, всегда видел себя законным премьер-министром Великобритании».

В число основных кандидатов входят министр природных ресурсов Майкл Гоув и Саджид Джавид, который в настоящий момент возглавляет МВД, отмечает политолог.

«Нужно также упомянуть и министра иностранных дел Джереми Ханта, который имеет довольно полезную карьеру за своими плечами как министра здравоохранения и руководителя МИД. И на обоих постах он был очень компетентен и эффективен», — признает Ричард Саква.

Ставки сейчас очень высоки, это не просто гонка за лидерство в Консервативной партии, победитель автоматически становится также и премьер-министром, подчеркнул эксперт.

«Стимул принять участие в избирательной кампании, таким образом, даже тройной: стать лидером партии консерваторов, стать премьер-министром, и, даже если ничего из этого не удастся, тогда, по меньшей мере укрепить свой статус и после всего получить приглашение на хороший пост в кабмине».

Ричард Саква обращает внимание на явные признаки кризиса британской политической системы, которые уже невозможно игнорировать.

«Если говорить более абстрактно, то это все показывает отсутствие действительно авторитетных политиков высшего уровня в конечном итоге. Очень важный момент: практически нет действительно независимого кандидата, и поэтому в прошлом у власти были и Тереза Мэй, и Дэвид Кэмерон, и подобные им. Все это показывает, что у политической системы Британии уже наблюдаются элементы кризиса».

В заключение британский политолог выразил сомнение как в успешном разрешении кризиса с выходом Великобритании из Евросоюза, так и в полной легитимности выборов будущего премьер-министра.

«Это и кризис по Brexit. Они пытаются сделать хоть что-то, но это практически невозможно. И конечно, Консервативная партия сама по себе имеет уже 120 000 членов, средний возраст которых сильно выше среднего возраста населения. И они будут принимать решение не только по лидеру партии, но и по премьер-министру. С учетом того, что нет необходимости в последующих всеобщих выборах, возникает серьезный вопрос легитимности всего процесса».

Напомним, после того, как 7 июня британский премьер-министр Тереза Мэй уведомила об уходе с поста лидера Консервативной партии, руководство комитета пригласило членов партии выдвигаться на выборах нового главы. 10 июня был опубликован список из 10 кандидатов, в который вошли экс-глава МИД Британии Борис Джонсон, действующий министр иностранных дел Джереми Хант и глава МВД Саджид Джавид. Кроме того, в списке кандидатов министр природных ресурсов Майкл Гоув, бывший министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, экс-лидер палаты общин Андреа Лидсом, министр международного развития Рори Стюарт, министр здравоохранения Мэттью Хэнкок, министр труда и пенсий Эстер Макви и представитель Минфина при палате общин Марк Харпер. Это самое большое число кандидатов на пост лидера консерваторов в истории Великобритании, до этого максимальное число претендентов составляло пять человек.