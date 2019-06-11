Донбасс сегодня: Киев сорвал договоренности, ВСУ обстреляли патруль ОБСЕ

Донбасс, 11 июня. В Станице Луганской украинской стороной сорвано разведение сил и средств. Патруль ОБСЕ обстрелян ВСУ. Пока снимаются пропагандистские репортажи с линии фронта, солдаты Киева болеют и некачественно питаются. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки на фронтах гражданской войны на Украине зафиксировано 21 нарушение «режима тишины» армией Киева. Об этом сообщили представительства Донецкой и Луганской народных республик в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

Обстрел с применением крупнокалиберного пулемета и миномета калибром 82 мм был совершен в направлении населенного пункта Лозовое ЛНР. Двадцать раз режим прекращения огня нарушен в Донецкой народной республике.

По сообщению представителя управления Народной милиции ДНР Даниила Безсонова, в сторону ДНР украинскими силовиками было выпущено 220 снарядов. На Горловском направлении ВСУ задействовали гаубицы и минометы, на Донецком — минометы, зенитные установки и гранатометы, на Мариупольском — гранатометы.

Разведение сил и средств сорвано

Как и ожидалось, чуда не произошло. Украинской стороной сорвана очередная попытка разведения сил и средств на линии соприкосновения сторон вблизи Станицы Луганской. С таким заявлением выступил уполномоченный представитель ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего.

Стоит отметить, что запланированное разведение не происходит уже в 80-й раз именно по вине украинских силовиков. Накануне украинская сторона намеренно совершает провокационные обстрелы, а потом не реагирует на оговоренную белую сигнальную ракету, выпущенную Народной милицией ЛНР как сигнал к началу разведения. В некоторых случаях ВСУ ссылаются на якобы обстрелы со стороны ЛНР, чтобы сорвать решение Контактной группы о разведении. Подобная ситуация продолжается уже более 2 лет.

Как заявил представитель управления народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтверждает: украинская армия не предприняла никаких подготовительных действий к разведению сил и средств на указанном участке линии разграничения.

ВСУ обстреляли патруль ОБСЕ

Патруль миссии ОБСЕ, занимающийся мониторингом обстановки близ населенного пункта Золотое в Луганской области, где расположен участок разведения сил и средств противников, был обстрелян 7 июня по приказу комбрига 54-й бригады ВСУ Майстренко. Об этом сообщает представитель УНМ ЛНР Иван Филипоненко. Он отметил, что данное происшествие было подтверждено в оперативном отчете СММ ОБСЕ.

Украинские СМИ заставили снимать пропагандистские ролики на передовой

Как рассказал на брифинге пресс-офицер Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, в зону проведения Операции объединенных сил в районы линии соприкосновения прибывают представители украинских средств массовой информации. Им поставлена задача о подготовке репортажей с передовой для поднятия имиджа ВСУ среди населения Украины.

Так, в расположение 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ прибыли съемочные группы с четко поставленной задачей — повысить моральное состояние военнослужащих и придать им в репортажах вид народных героев. Таким образом командование ООС планирует сгладить негативную реакцию общества после визита президента Украины Владимира Зеленского в Донбасс.

Однако, несмотря на подготовку СМИ «правильных» сюжетов о состоянии украинских войск, сама армия измучена педикулезом и «засеяна» кишечной палочкой. По данному направлению в передовых частях ВСУ работает комиссия под руководством замкомандующего ООС по тыловому обеспечению. Сейчас проверяется 25-я воздушно-десантная бригада ВСУ.

Как сообщил представитель УНМ ЛНР, по имеющейся информации комиссия уже нашла множественные нарушения в продовольственном снабжении и вещевом обеспечении бригады. У 70 военнослужащих выявлен педикулез, а в пищевых блоках обнаружена кишечная палочка. Постановка пропагандистских роликов в таких непростых условиях остается трудновыполнимой задачей украинских репортеров.