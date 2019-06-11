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Эксперты рынка недвижимости встретятся на Urban Space в Петербурге

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Эксперты рынка недвижимости встретятся на Urban Space в Петербурге

Санкт-Петербург, 11 июня. Ежегодный форум Urban Space состоится в Петербурге 27 июня. На мероприятии соберутся ключевые игроки рынка недвижимости.

Форум проводится с целью налаживания диалога между главами ведущих девелоперских и риелторских компаний и представителями властных структур.

В 2019 году участники обсудят актуальные темы рынка недвижимости: «Ожидать ли в будущем альянсов девелоперов для реализации амбициозных планов?», «Как изменится состав лидеров строительной отрасли?», «Снижение прибыльности проектов VS возрастающие требования к качеству: что будет задавать курс развитию городов в ближайшие годы?», «Экономика будущего девелопмента: на что делать ставку?».

Посещение форума Urban Space будет полезно тем, кто хочет пополнить собственную базу полезных контактов, получить анализ основных сегментов недвижимости и тем, кому нужно больше информации для принятия взвешенного решения о развитии своего бизнеса. Среди спикеров заявлены чиновники, отвечающие за градостроительную политику и архитектурный облик Северной столицы, а также главы инвестиционных агентств, девелоперских компаний и архитектурных бюро.   

В общей сложности на Urban Space выступят 30 авторитетных спикеров, будет разобрано 15 кейсов, также четыре часа отведено для дискуссий, а еще три часа для нетворкинга, во время которого участники форума смогут обменяться опытом и обсудить новые идеи.

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Автор: Анастасия Антонова
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