Супруги из России погибли под колесами автомобиля в Турции
Анкара, 11 июня. Двое россиян погибли в результате аварии в Анталье на юге Турции. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал представитель генконсульства России в провинции.
По его словам, автомобиль сбил двух туристов из России, они приходились друг другу мужем и женой. На отдых пару привез туроператор «Библио Глобус».
Дорожно-транспортное происшествие произошло в поселке Махмутлар в районе Аланьи.
«От полученных травм они скончались», — сказал он.
Обстоятельства произошедшего уточняются. Как уточнил собеседник ФАН, страховая компания доставит их тела в Москву в среду.
В минувший четверг стало известно о смерти россиянина в Анталье. Приехавший на отдых мужчина купил экскурсию, которая предусматривает прыжок с парашютом без инструктора. Произошла нештатная ситуация, россиянин упал в море и погиб.