Брат сестер Хачатурян заявил, что девочки выдумали «историю с домогательствами»



Москва, 11 июня. Сестры Хачатурян пытаются очернить память о своем отце и просто выдумали всю историю с домогательства. Такое мнение высказал их двоюродный брат Арсен Хачатурян. По мнению мужчины, девушки просто пытаются оправдать себя.

«Они выбрали позицию очернять человека, которого жестоко убили», — заявил он в беседе с телеканалом 360.

По словам Арсена Хачатуряна, о том, что сестры заранее планировали это страшное преступление свидетельствует аудиозапись, на которой Михаил Хачатурян ругается на дочерей и зашедшего к ним брата Сергея с другом. Арсен считает, что это очень странно, зачем они вообще записывали эту ругань.

«Ее записали за несколько месяцев до убийства. Они вот этим самым готовились к чему-то, явно к убийству, и использовали эти слова в качестве аргумента», — уверен он.

Возмущение мужчины вызвали и заявления адвоката сестер о том, что в постели Михаила Хачатуряна была найдена ДНК одной из его дочерей. Однако на самом деле экспертиза выявила наличие ДНК всех трех сестер, что, в принципе, нормально.

«У каждого есть семья, есть дети, которые в родительской кровати бегают и прыгают. То есть у каждой семьи, если брать пододеяльник или простынь, будет найдена ДНК ребенка», — объяснил он.

Собеседник телеканала отметил, что многие думают, что найдена сперма или «что-то еще».

«У нас была проведена экспертиза, изымалось 14 пар трусов, изымался пододеяльник и все, что было на этом диване», —заявил он.

В результате эксперты обнаружили следы ДНК всех трех сестер, их отца и неизвестного мужчины.

«Кто он — неизвестно, но адвокаты об этом не говорят», — добавил Арсен Хачатурян.

Как сообщала «Свободная пресса», в сентябре прошлого года СК РФ попросил изменить меру пресечения для сестер Хачатурян с содержания под стражей на запрет определенных действий. Адвокат сестер Алексей Паршин полагает, что обвинение может быть пересмотрено.

Тело 57-летнего мужчины нашли 27 июля в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе, напоминает «Ридус». У него было множество колото-резаных ран в области шеи и груди. По подозрению в убийстве были задержаны и арестованы три его дочери 17, 18 и 19 лет. Девушки заявили, что отец первый напал на них с ножом и им пришлось защищаться. Кроме того, сестры рассказали о том, что отец систематически избивал из.

Младшая сестра Хачатурян была признана невменяемой. Ее перевели в психиатрическую лечебницу при СИЗО «Бутырка». Согласно экспертизе, две старшие сестры в момент совершения преступления были вменяемыми.