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Российские военные привезли гуманитарную помощь пострадавшим жителям Идлиба

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Российские военные привезли гуманитарную помощь пострадавшим жителям Идлиба

Дамаск, 12 июня. По случаю Ид аль-Фитра представители российской военной базы «Хмеймим» посетили центры временного проживания для жителей провинции Идлиб, которые были вынуждены покинуть свои города из-за террористов. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Они также поздравили всех жителей с праздником и выразили надежду на их скорое возвращение в свои родные дома и города. В ходе своего визита делегация привезла изделия из меди для перемещенных и подарки для детей. 

Делегацию сопровождали губернатор Идлиба Мохамед Фади Саадун, директор по социальным вопросам и труду Адельб Абир Абоджер.

В нашем распоряжении появилось фотографии с места событий:

Российские военные привезли гуманитарную помощь пострадавшим жителям Идлиба

Российские военные привезли гуманитарную помощь пострадавшим жителям Идлиба

Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда российские военные помогают простому сирийскому народу, пострадавшему от рук терроризма. 

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что российские военные в Сирии доставили гуманитарную помощь жителям района Хальвания, расположенного в сирийской провинции Алеппо. Напомним, что эта часть города является одной из самых пострадавших во время войны с террористами. О предоставлении гуманитарной помощи заявил представитель Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Максим Штанько.

Сотни продовольственных наборов были оперативно доставлены жителям Хальвании. В частности, сирийцам передали рис, муку, тушенку, чай, сахар, хлеб и другие продукты первой необходимости. Как стало известно, первыми гумпомощь получили женщины. Многие жительницы Алеппо пришли с детьми.

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Автор: Мохамад Жарбуа
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