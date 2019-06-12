Российские военные привезли гуманитарную помощь пострадавшим жителям Идлиба

Дамаск, 12 июня. По случаю Ид аль-Фитра представители российской военной базы «Хмеймим» посетили центры временного проживания для жителей провинции Идлиб, которые были вынуждены покинуть свои города из-за террористов. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Они также поздравили всех жителей с праздником и выразили надежду на их скорое возвращение в свои родные дома и города. В ходе своего визита делегация привезла изделия из меди для перемещенных и подарки для детей.

Делегацию сопровождали губернатор Идлиба Мохамед Фади Саадун, директор по социальным вопросам и труду Адельб Абир Абоджер.

В нашем распоряжении появилось фотографии с места событий:

Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда российские военные помогают простому сирийскому народу, пострадавшему от рук терроризма.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что российские военные в Сирии доставили гуманитарную помощь жителям района Хальвания, расположенного в сирийской провинции Алеппо. Напомним, что эта часть города является одной из самых пострадавших во время войны с террористами. О предоставлении гуманитарной помощи заявил представитель Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Максим Штанько.

Сотни продовольственных наборов были оперативно доставлены жителям Хальвании. В частности, сирийцам передали рис, муку, тушенку, чай, сахар, хлеб и другие продукты первой необходимости. Как стало известно, первыми гумпомощь получили женщины. Многие жительницы Алеппо пришли с детьми.