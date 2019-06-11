Комиссар Совета Европы по правам человека посетит Крым 7-11 октября

Москва, 11 июня. Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович совершит визит в Крым в октябре 2019 года. Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел России, распространенном по итогам заседания Межведомственной комиссии (МВК) РФ по делам Совета Европы.

«Члены МВК были проинформированы о достигнутой договоренности о поездке комиссара СЕ по правам человека Дуньи Миятович в Крым 7-11 октября», — говорится в сообщении.

В МИД РФ также добавили, что участники заседания поддержали усилия по преодолению кризисных явлений в Совете Европы, а также наметили направления дальнейшей работы для восстановления полномочий российской делегации в Парламентской ассамблеи совета Европы.

Напомним, в 2014 году делегация России была лишена своих полномочий в ПАСЕ. Позднее власти РФ приняли решение временно приостановить сотрудничество с Парламентской ассамблеей совета Европы. Кроме того, Россия прекратила выплачивать членские взносы в бюджет Совета Европы, что поставило под угрозу работу всей организации. Позднее ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, однако часть ограничений остается в силе.

3 июня регламентный комитет Парламентской ассамблеи совета Европы выступил за участие российской делегации в июньской сессии.