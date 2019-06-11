Власти Москвы согласовали на 16 июня марш в поддержку Голунова

Москва, 11 июня. Власти Москвы согласовали массовую акцию в поддержку журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова на 16 июня. Об этом проинформировала пресс-служба столичного департамента региональной безопасности.

По данным пресс-службы, в московское правительство обратились с просьбой провести митинг в поддержку Голунова председатель союза журналистов Москвы Павел Гусев, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, журналист и член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Винокурова.

Московские власти согласовали проведение акции в поддержку журналиста на проспекте Сахарова с 13.00 до 15.00 на воскресенье, говорится в пресс-релизе, оказавшемся в распоряжении «Интерфакса».

Напомним, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев ранее сообщил о прекращении уголовного дела Ивана Голунова. По его словам, данное решение было принято в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

Спецкора «Медузы» задержали 6 июня в Москве. В его рюкзаке нашли наркотики. Также сверток с запрещенными веществами обнаружили в квартире журналиста. В отношении журналиста возбудили уголовное дело о незаконном хранении и распространении наркотических веществ.

Отметим, задержание журналиста вызвало общественный резонанс. Совет при президенте по правам человека, уполномоченный по правам человека в России, Союз журналистов РФ, Общественная палата Москвы озаботились судьбой Голунова. В итоге уголовное преследование журналиста было прекращено.