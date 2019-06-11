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Уральскую учительницу, заставившую детей писать неприличное слово, наказали

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Уральскую учительницу, заставившую детей писать неприличное слово, наказали

Екатеринбург, 11 июня. Учительница лицея имени Дягилева в Екатеринбурге заставила первоклашек писать ругательное слово.

По словам директора учебного учреждения Андрея Кадочникова, таким образом педагог пыталась установить по почерку личность школьника, который написал неприличное слово в чужой тетради. Он отметил, что инцидент вызвал негодование родителей, которые обратились с жалобой в департамент образования городской администрации.

Кадочников отметил, что профессиональное поведение педагога не вызывало нареканий, о ее работе отзывались только положительно.

«Я проводил служебное расследование, учительнице объявлено взыскание в виде выговора», — цитирует директора лицея URA.RU.

Он уточнил, что возмущенные произошедшим родители отнеслись к решению директора с пониманием. Дети, по его словам, уже забыли эту историю.

«Единственное, что они из нее вынесли — это то, что неправильно писать нехорошие слова», — отметил Кадочников.

Уральскую учительницу, заставившую детей писать неприличное слово, наказали

Ранее стало известно о том, что преподавателя школы в Южно-Сахалинске, которая накинулась на ученицу шестого класса с оскорблениями во время урока музыки, уволили. Конфликт между ученицей и сотрудницей общеобразовательного учреждения разгорелся после того, как девочка пришла на урок с невыполненным домашним заданием и заявила, что музыка ей не нужна.

Директор школы, оказавшейся в центре скандала, подчеркнула, что раньше таких инцидентов не было. 

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Автор: Екатерина Кухарева
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