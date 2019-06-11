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Врачи назвали нормальной реакцию никого не узнающего Алибасова

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Врачи назвали нормальной реакцию никого не узнающего Алибасова

Москва, 11 июня. Врачи считают нормальной реакцию Бари Алибасова после выхода из состояния медикаментозного сна, сообщил сын продюсера.

Бари Алибасов-младший сообщил, что после выхода из состояния медикаментозного сна отец не узнает ни его, ни супругу, актрису Лидию Федосееву-Шукшину. В связи с тем, что продюсер очень долго был в состоянии медикаментозного сна, это нормально, считают врачи, добавил Алибасов-младший.

«Должен отойти. Но хотя это (то, что Алибасов никого не узнает) немножко пугает», — сказал сын музыканта в интервью РИА Новости.

По его словам, есть риск внутреннего кровотечения. Он отметил, что из-за кровотечения, бывает, человек умирает. Алибасов-младший добавил, что ситуация прояснится в ближайшие несколько дней.

Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для прочистки труб, напомнил Infox.ru. У него диагностировали ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей, сообщила «Свободная пресса». Ранее пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин сообщил, что продюсер вышел из состояния медикаментозного сна, но пока никого не узнает и ничего не помнит.

Ранее в Сети появились фото музыканта после выхода из медикаментозного сна. На кадрах артист улыбается. 

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Автор: Данила Копп
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