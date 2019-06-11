Главные новости 11 июня

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 11 июня.

Журнал Wunderweib составил список из 10 самых красивых русских имен. Немецкий журнал назвал 10 самых красивых русских имен.

Участник шоу «Голос», музыкант, артист театра и кино Алексей Сафиулин скоропостижно скончался в Москве. Ему было 44 года. Названа причина скоропостижной смерти звезды шоу «Голос».

Артем Болдырев, более известный как мотоблогер Болт, скончался после ДТП в Подмосковье. Известный мотоблогер Болт разбился в Подмосковье.

Депутат петербургского закса, член фракции «Единая Россия» Павел Зеленков скончался на 51-м году жизни. Названа причина смерти депутата петербургского закса Зеленкова.

Светлана Лобода отписалась от Сергея Лазарева в Instagram после разразившегося скандала между артистами на премии «Муз-ТВ». Лобода удалила Лазарева из друзей в Instagram после скандала на премии «Муз-ТВ».

Пользователи социальных сетей отреагировали на рейтинг самых красивых русских имен, составленный немецким изданием Wunderweib. Россияне прокомментировали немецкий рейтинг самых красивых русских имен.

Фермеры из Сирии заявили, что в ближайшее время планируют отправить в Россию первую партию черешни. Фермеры из Сирии планируют наладить экспорт черешни в Россию.

Стало известно, на кого хотят учиться выпускники школ в 2019 году. Названы самые популярные специальности среди выпускников школ в 2019 году.

Имущество бывшего президента Украины Петра Порошенко может быть арестовано в июне, сообщил юрист Андрей Портнов. Стало известно, когда могут арестовать имущество Порошенко.

В Петербурге появилось бесплатное приложение для записи в поликлинику. Бесплатное приложение для записи в поликлинику появилось в Петербурге.