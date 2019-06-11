Появился трейлер мультфильма «Холодное сердце 2»

Москва, 11 июня. Трейлер второй части популярного мультфильма «Холодное сердце» появился на канале Disney Россия в YouTube.

Вторую часть успешного проекта Disney сняли режиссеры Крис Бак и Дженнифер Ли. Во второй части зрителей ждут все те же герои: Анна, Эльза, Кристоф, олень Свен и снеговик Олаф. Они отправятся в путешествие для того, чтобы узнать историю родной страны. В России премьера мультфильма запланирована на 28 ноября, сообщает «Культуромания».

Анимационный фильм «Холодной сердце» в 2013 году принес Disney небывалый успех. Сборы мультфильма составили 1,2 млрд долларов при бюджете в 150 млн долларов.

Ранее сообщалось, что фантастический боевик «Люди Икс: Темный Феникс» стал лидером проката в кинотеатрах России и СНГ за первые четыре дня проката. На втором месте рейтинга самых популярных фильмов проката расположился мультфильм «Тайная жизнь домашних животных — 2».