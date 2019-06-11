Почти 400 кг кокаина приплыли из Эквадора в Петербург в ящике с рыбными консервами

Санкт-Петербург, 11 июня. В порту Петербурга обнаружили 400 кг кокаина на 4,5 млрд рублей. Наркотики были спрятаны в контейнере с рыбными консервами из Эквадора. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе РФ.

Как уточняет газета «Аргументы и факты», кокаин был расфасован в килограммовые брикеты. Их дополнительно упаковали в мешки и уложили сверху упаковок с рыбной продукцией. Проведенная экспертиза показала, что в брикетах находится кокаин. В результате из оборота было изъято более 2,5 миллиона доз наркотика, сообщает Пятый канал.

В настоящее время, как уточняет «Федерал Пресс», сотрудники таможни и полиция устанавливает всех лиц, причастных к преступной схеме контрабанды запрещенного вещества в особо крупном размере. По данным телеканала RT, в январе на таможне в Петербурге было обнаружено 50 кг кокаина. Тогда запрещенное вещество было спрятано в контейнере с бананами.

Ранее «Царьград» сообщил о кокаином скандале, помешавшем британской атомной подлодке HMS Talent отправиться следить за российскими кораблями в Северном море. Перед отплытием семь моряков употребляли кокаин, в итоге их отстранили от миссии из-за плохих анализов.