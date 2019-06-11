Эксперт объяснил, почему мнения россиян по вопросу статуса Донбасса разделились

В российском обществе наблюдается поляризация по вопросу будущего статуса республик Донбасса. Так в интервью Федеральному агентству новостей президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов прокомментировал результаты опроса «Левада-центра».

Большинство опрошенных (29%) высказались за то, чтобы республики Донбасса получили государственную независимость. Значительно выросло, по сравнению с 2017 годом, число тех, кто считает, что Донбасс должен стать частью России. Таких теперь 27% (а в 2017 году был 21%). Вариант, чтобы юго-восток «оставался частью Украины, но получил большую независимость от Киева», выбрали 17%. Доля сторонников этого варианта постепенно падает (в марте 2015 года таковых было 27%). Однако почти вдвое выросло число тех, кто считает, что Донбасс должен «оставаться частью Украины на тех же условиях, как это было до кризиса». Так ответили 14% опрошенных (год назад так считали 8%).

«Пока результаты опроса не свидетельствуют о каком-то развороте общественного мнения в России по отношению к будущему статусу ДНР и ЛНР», — считает собеседник ФАН.

По его мнению, наблюдается небольшая поляризация в обществе по этому вопросу.

«Видимо, люди понимают, что промежуточное состояние, в котором находятся непризнанные республики, вряд ли будет очень долгим. Сейчас в связи со сменой власти на Украине эта тема уже привлекла внимание россиян. И по мере того, как этот вопрос будет вставать в повестку дня, поляризация будет усиливаться», — считает Михаил Ремизов.

14% тех, кто считает, что Донбасс должен вернуться в состав Украины на условиях до майданного переворота в феврале 2014 года, — это не много, уверен эксперт.

«Напомню, что даже в 2014 году, во время Крымской весны, около 5% россиян высказывались против воссоединения Республики Крым с Россией. Всегда есть какое-то число колеблющихся в зависимости от медийной подачи ситуации», — отметил собеседник ФАН.

Михаил Ремизов также прокомментировал ответы на вопрос, готовы ли россияне платить за воссоединение Крыма с Россией. Самым популярным (36%) стал ответ «совершенно не готов».

«Я вижу тут издержки социологических методик. Ведь очень важно, как задать вопрос. То, что по-прежнему большинство россиян уверены в правильности воссоединения Крыма с Россией, говорит само за себя. Никакого изменения общественного мнения по поводу этого исторического факта в российском обществе не произошло. Да, прошла эйфория, но разочарования в связи с воссоединением нет», — уверен собеседник ФАН.

По его мнению, если конфликт в Донбассе будет разрешен на условиях Киева, будет деморализована наиболее лояльная государству, патриотически настроенная часть граждан. Власть сильно потеряет в ядре своей поддержки и ничего не приобретет взамен.

«Если же произойдет вхождение ДНР и ЛНР в российскую орбиту, например, на условиях формирования официального протектората, то, как мы видим даже из данного опроса, его поддержит значительное число россиян», — уверен президент Института национальной стратегии.

При этом важно, чтобы стратегические геополитические решения сопровождались движением навстречу социальному большинству, считает эксперт.

«Поскольку сочетание довольно жесткого экономического либерализма с сильными геополитическими решениями всегда таит в себе риск для стабильности ситуации», — заключил собеседник ФАН.

Гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года, после того как захватившие власть в Киеве политики объявили о начале так называемой «антитеррористической операции» против жителей Донбасса, отказавшихся подчиняться майданщикам.