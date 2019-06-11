Сирия, 11 июня. Конвой с гуманитарной помощью от Сирийского Красного креста прибыл в Даръа. В Хасаке солдаты международной коалиции арестовали сирийцев в ходе рейда. В Латакии САА снова попыталась штурмовать горный район у города Кабана. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: ударили по расположению боевиков в районах Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: предприняли еще одну попытку штурма горных районов и города Кабана в Латакии.

«Сирийская свободная армия» (ССА): заявляет о том, что в ходе столкновения в Алеппо ее боевиками были ликвидированы десять курдских бойцов YPG.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: отбила новую попытку штурма САА в районе города Кабана в Латакии.

Международная коалиция: провели рейд и арестовали двоих сирийцев, патрулируют воздушное пространство в Хасаке.

Провинция Латакия

В Латакии Сирийская арабская армия (САА) предприняла еще одну попытку штурма стратегически важного города Кабана, расположенного на склоне Курдских гор. Правительственные силы атаковали укрепления боевиков «Тахрир аш-Шам» днем, но атака была отбита и солдат САА отбросили к начальным позициям. Как передает новостной портал Step News Agency, обе стороны понесли тяжелые потери.

Провинция Алеппо

Продолжились боевые столкновения между протурецкими группировками и курдским ополчением на севере Алеппо. Как сообщает Twitter-канал Masar Press Net, турецкая армия отбили нападение бойцов курдского отряда самообороны (YPG) в районе города Африн. В ходе боестолкновения курды потеряли десять человек, как сообщают турецкие источники. Вчера поддерживаемые Турцией бандгруппы спровоцировали стычки, атаковав позиции «Демократических сил Сирии» (SDF) у населенных пунктов Тель-Рифат и Шейх-Исса, и обстреляв ракетами аэропорт Менах.

Провинция Даръа

Согласно данным официального канала Сирийского Красного полумесяца в сети Twitter (@SYRedCrescent), в район бассейна реки Ярмук прибыл гуманитарный конвой в размере 15 грузовиков. Жители 9 районов провинции получат индивидуальные пакеты с продуктами первой необходимости, такие как рис, мука, чай, сахар и консервы. Всего волонтерами Красного полумесяца было собрано для жителей провинции 2400 таких пакетов. Сначала помощь отправится в районы наиболее пострадавшие во время боевых действий.

Провинция Идлиб

САА обстреливает позиции джихадистов «Тахрир аш-Шам» в районе города Хан-Шейхун, о чем сообщил Twitter-канал Syria Watan News. Информация о потерях среди боевиков уточняется.

Как передает новостной портал Al Masdar, российские и турецкие вооруженные силы возобновили переговоры о введении временно прекращении огня в мухафазе Идлиб, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию мирных жителей с фронтов.

Провинция Хасака

Как передает источник новостей в сети Twitter AMC Aleppo, поступают сообщения от местных жителей, которые отмечают интенсивные вылеты американских вертолетов «Апач» в небе над провинции. Причина участившихся вылетов американских ВВС в провинции пока не ясна.

Военнослужащие международной коалиции провели рейд на востоке провинции и арестовали двоих сирийцев в деревне Мааруф, Сулеймана Ауида Аль-Муваффака и Аззама Мохаммеда Аль-Мааруфа. Обоих взяли под стражу без объяснения причин и вывезли из деревни, о чем также сообщает AMC Aleppo.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)