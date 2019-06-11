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«Агент ГРУ» Килимник оказался информатором ФБР и агентом Госдепа

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«Агент ГРУ» Килимник оказался информатором ФБР и агентом Госдепа

Расследование спецпрокурора Мюллера по делу мифического «вмешательства России» в президентские выборы в США, продолжавшееся без малого два года, судя по всему, грозит превратиться в полные руины уже через месяц после официального ухода Роберта Мюллера со своего поста.

К массе существующих проблем в доказательной базе по делу прибавилась еще одна: как оказалось, один из ключевых обвиняемых, некто Константин Килимник, которого в расследовании называли не иначе как «агентом ГРУ», не только не был связан с российским разведывательным сообществом, но и, судя по всему… был действующим агентом ФБР и Госдепа США.

Такие выводы можно сделать, просто анализируя связи Килимника и реакции ведомств США на действия спецпрокурора, который, судя по всему, даже не подозревал, что обвинения против Килимника фактически разрушают агентскую сеть самих США на Украине. 

Загадочный военный переводчик

«Агент ГРУ» Килимник оказался информатором ФБР и агентом Госдепа

Константин Килимник — уроженец украинского города Кривой Рог, где родился в 1970 году. К моменту развала СССР он уже успел отслужить в советской армии, после чего, имея безусловные таланты в изучении иностранных языков, поступил в Военный университет министерства обороны Российской Федерации в Москве.

К сожалению, достоверно неизвестно, в какой именно из московских вузов поступал Килимник: сам Военный университет возник в результате слияния бывшей Военно-политической академии имени В. И. Ленина и Военной академии экономики, финансов и права Вооруженных сил Российской Федерации, которое произошло в 1994 году. Впрочем, в тонкостях того, на кого учился Килимник и что собой представлял Военный университет в первой половине 1990-х годов, в США решили не разбираться, просто записав загадочного русского в безусловные «агенты ГРУ».

«ГРУ» на Западе — это даже не искаженное название Главного управления Генштаба РФ, в функции которого входит военная разведка. В США и Европе мифическое «ГРУ» имеет репутацию некоей гремучей смеси разведывательной организации в стиле Джеймса Бонда, помноженной на технологии Щ.И.Т. из вселенной «Мстителей». Если не знаешь, как объяснить собственный прокол и провал, сразу говори о «ГРУ» и «русских агентах». Все поймут и простят.

На сегодняшний день «агентом ГРУ» Килимника называют практически все — начиная от англоязычной «Википедии» и заканчивая самим Мюллером в его пресловутом докладе. Не говоря уже о сотне статей в авторитетной и желтой прессе, которые по крупицам разбирают известные эпизоды жизни этого достаточно непубличного человека.

Причина этого банальна: в ходе расследования Мюллера против бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта в поле зрения спецпрокурора попал некий «загадочный русский» из команды Манафорта, к тому же окончивший в начале 1990-х годов военный вуз в Москве. И вуаля — «русский след», да еще и ведущий напрямую в выдуманное «ГРУ», уже готов.

Пол Манафорт

Впрочем, вскорости выяснилось, что реальный Константин Килимник очень слабо соотносится с выдуманной для него ролью. Только вот отыграть назад начальные обвинения было практически невозможно — «дело Манафорта» уже двигалось в суде, а отменить его означало потерять последний шанс доказать связи Дональда Трампа с Москвой.

Что же нам сегодня уже известно о Килимнике и что скрывал спецпрокурор Мюллер в надежде, что аббревиатура «ГРУ» станет главным доказательством в суде?

Агент Госдепа или просто успешный политконсультант?

В докладе Мюллера значится: экс-президент Украины Виктор Янукович подарил бывшему главе предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту «огромную банку черной икры». Это произошло в 2010 году, сразу после успешных для Януковича президентских выборов на Украине. В докладе указано, что цена подарка составила  от 30 до 40 тысяч долларов США и таким образом Янукович отблагодарил Манафорта и Килимника за помощь в президентской кампании — кроме, конечно же, официальных многомиллионных платежей.

«Агент ГРУ» Килимник оказался информатором ФБР и агентом Госдепа

Именно за эти платежи и судили в США Пола Манафорта. Как оказалось, жадный американский политконсультант решил не декларировать свои заработки на Украине, за что и поплатился. Килимник в то время был лишь рядовым сотрудником в команде Манафорта, однако его успешная работа на Януковича позволила ему завязать массу полезных связей в украинской элите.

Согласно опубликованному расследованию влиятельного американского издания The Hill, именно в этот период времени Килимник попал в поле зрения американских представителей на Украине. В период правления Виктора Януковича США лишь частично контролировали процессы в Киеве, в силу чего самым активным образом искали выходы на самые высокие уровни украинской власти.

В расследовании говорится, что в районе 2013 года Килимник, продолжая оставаться в команде Манафорта, был завербован Госдепом США через киевское посольство. Второй след ведет в ФБР, которое также было заинтересовано в информаторе в высших эшелонах украинской власти, для того чтобы эффективно решать свои задачи по противодействию организованной преступности.

Согласно полученным журналистами The Hill документам, Госдеп США сознательно не включал Килимника в тексты сообщений посольства США в Киеве, чтобы не «засветить важного агента». В документах же ФБР сообщается, что отчеты Килимника использовались для инструкций другим посольствам. Например, выдержки из них доводились посольству Италии в Киеве. Фактически Килимник следил за Манафортом и Януковичем и докладывал о них в ФБР и Госдеп. Отсюда, кстати, и ясна та легкость, с которой Мюллер вышел на «грязные» деньги Манафорта. Об их существовании в ФБР, судя по всему, знали давным-давно, еще со времен вербовки Килимника. 

«Агент ГРУ» Килимник оказался информатором ФБР и агентом Госдепа

Интересно, что в 2014 году Килимник доставил фиктивный, скорее всего подготовленный в самом Госдепе «мирный план по Восточной Украине», который был с помпой презентован президенту Бараку Обаме. Повторно те же документы легли на стол кандидату Трампу — уже в 2016 году. Никаких следов этого «плана» на самой Украине найти не удалось. Да и перечисленные в нем пункты скорее заводили ситуацию на Украине в глухой тупик.

Сегодня подачу этого плана считают чуть ли не «спецоперацией ГРУ» и доказательством личного сговора Путина с Трампом, в то время как расследование The Hill наглядно демонстрирует, что сам «план» был госдеповской фальшивкой.

Такие операции под «ложным флагом» — обычная практика в арсенале США. Использование агента Госдепа и информатора ФБР таким образом, чтобы пресса и общественность воспринимали его как «агента ГРУ», конечно же, высший пилотаж. Однако, как мы видим, даже тут не удалось «утаить шило в мешке».

Отчет Мюллера, который пришлось подвергнуть тотальной цензуре, тем не менее оказался предельно полезным, так как с его помощью независимые журналисты в США смогли найти и вывести в оборот массу указанных в нем в качестве ссылок документов.

Чуть ранее ровно таким же образом был «засвечен» еще один агент американских спецслужб, который тоже проходил по «делу Трампа», — его советник Картер Пейдж. Рассекречивания документов по Пейджу добивались через суд целый ряд СМИ и правозащитных организаций. Даже их цензурированная публичная копия показала: ФБР предполагало, что Пейдж стал объектом разработки российских спецслужб во время его визита в Москву в 2016 году, одновременно опасаясь его «перевербовки».

Ну и, конечно же, нельзя не пройти мимо так называемого «досье Стила», на основании которого, собственно говоря, и началось расследование против Дональда Трампа. Досье по итогам оказалось полной фальшивкой, а «уши» спецслужб США сегодня торчат из этого документа во всей красе. «Расследование» же Мюллера, начинавшееся как классический детектив, в итоге превратилось в какой-то дешевый аттракцион в стиле американских горок, на котором американскую политическую систему продолжает капитально трясти.

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Автор: Алексей Анпилогов
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