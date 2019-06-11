«Агент ГРУ» Килимник оказался информатором ФБР и агентом Госдепа

Расследование спецпрокурора Мюллера по делу мифического «вмешательства России» в президентские выборы в США, продолжавшееся без малого два года, судя по всему, грозит превратиться в полные руины уже через месяц после официального ухода Роберта Мюллера со своего поста.

К массе существующих проблем в доказательной базе по делу прибавилась еще одна: как оказалось, один из ключевых обвиняемых, некто Константин Килимник, которого в расследовании называли не иначе как «агентом ГРУ», не только не был связан с российским разведывательным сообществом, но и, судя по всему… был действующим агентом ФБР и Госдепа США.

Такие выводы можно сделать, просто анализируя связи Килимника и реакции ведомств США на действия спецпрокурора, который, судя по всему, даже не подозревал, что обвинения против Килимника фактически разрушают агентскую сеть самих США на Украине.

Загадочный военный переводчик

Константин Килимник — уроженец украинского города Кривой Рог, где родился в 1970 году. К моменту развала СССР он уже успел отслужить в советской армии, после чего, имея безусловные таланты в изучении иностранных языков, поступил в Военный университет министерства обороны Российской Федерации в Москве.

К сожалению, достоверно неизвестно, в какой именно из московских вузов поступал Килимник: сам Военный университет возник в результате слияния бывшей Военно-политической академии имени В. И. Ленина и Военной академии экономики, финансов и права Вооруженных сил Российской Федерации, которое произошло в 1994 году. Впрочем, в тонкостях того, на кого учился Килимник и что собой представлял Военный университет в первой половине 1990-х годов, в США решили не разбираться, просто записав загадочного русского в безусловные «агенты ГРУ».

«ГРУ» на Западе — это даже не искаженное название Главного управления Генштаба РФ, в функции которого входит военная разведка. В США и Европе мифическое «ГРУ» имеет репутацию некоей гремучей смеси разведывательной организации в стиле Джеймса Бонда, помноженной на технологии Щ.И.Т. из вселенной «Мстителей». Если не знаешь, как объяснить собственный прокол и провал, сразу говори о «ГРУ» и «русских агентах». Все поймут и простят.

На сегодняшний день «агентом ГРУ» Килимника называют практически все — начиная от англоязычной «Википедии» и заканчивая самим Мюллером в его пресловутом докладе. Не говоря уже о сотне статей в авторитетной и желтой прессе, которые по крупицам разбирают известные эпизоды жизни этого достаточно непубличного человека.

Причина этого банальна: в ходе расследования Мюллера против бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта в поле зрения спецпрокурора попал некий «загадочный русский» из команды Манафорта, к тому же окончивший в начале 1990-х годов военный вуз в Москве. И вуаля — «русский след», да еще и ведущий напрямую в выдуманное «ГРУ», уже готов.

Впрочем, вскорости выяснилось, что реальный Константин Килимник очень слабо соотносится с выдуманной для него ролью. Только вот отыграть назад начальные обвинения было практически невозможно — «дело Манафорта» уже двигалось в суде, а отменить его означало потерять последний шанс доказать связи Дональда Трампа с Москвой.

Что же нам сегодня уже известно о Килимнике и что скрывал спецпрокурор Мюллер в надежде, что аббревиатура «ГРУ» станет главным доказательством в суде?

Агент Госдепа или просто успешный политконсультант?

В докладе Мюллера значится: экс-президент Украины Виктор Янукович подарил бывшему главе предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту «огромную банку черной икры». Это произошло в 2010 году, сразу после успешных для Януковича президентских выборов на Украине. В докладе указано, что цена подарка составила от 30 до 40 тысяч долларов США и таким образом Янукович отблагодарил Манафорта и Килимника за помощь в президентской кампании — кроме, конечно же, официальных многомиллионных платежей.

Именно за эти платежи и судили в США Пола Манафорта. Как оказалось, жадный американский политконсультант решил не декларировать свои заработки на Украине, за что и поплатился. Килимник в то время был лишь рядовым сотрудником в команде Манафорта, однако его успешная работа на Януковича позволила ему завязать массу полезных связей в украинской элите.

Согласно опубликованному расследованию влиятельного американского издания The Hill, именно в этот период времени Килимник попал в поле зрения американских представителей на Украине. В период правления Виктора Януковича США лишь частично контролировали процессы в Киеве, в силу чего самым активным образом искали выходы на самые высокие уровни украинской власти.

В расследовании говорится, что в районе 2013 года Килимник, продолжая оставаться в команде Манафорта, был завербован Госдепом США через киевское посольство. Второй след ведет в ФБР, которое также было заинтересовано в информаторе в высших эшелонах украинской власти, для того чтобы эффективно решать свои задачи по противодействию организованной преступности.

Согласно полученным журналистами The Hill документам, Госдеп США сознательно не включал Килимника в тексты сообщений посольства США в Киеве, чтобы не «засветить важного агента». В документах же ФБР сообщается, что отчеты Килимника использовались для инструкций другим посольствам. Например, выдержки из них доводились посольству Италии в Киеве. Фактически Килимник следил за Манафортом и Януковичем и докладывал о них в ФБР и Госдеп. Отсюда, кстати, и ясна та легкость, с которой Мюллер вышел на «грязные» деньги Манафорта. Об их существовании в ФБР, судя по всему, знали давным-давно, еще со времен вербовки Килимника.

Интересно, что в 2014 году Килимник доставил фиктивный, скорее всего подготовленный в самом Госдепе «мирный план по Восточной Украине», который был с помпой презентован президенту Бараку Обаме. Повторно те же документы легли на стол кандидату Трампу — уже в 2016 году. Никаких следов этого «плана» на самой Украине найти не удалось. Да и перечисленные в нем пункты скорее заводили ситуацию на Украине в глухой тупик.

Сегодня подачу этого плана считают чуть ли не «спецоперацией ГРУ» и доказательством личного сговора Путина с Трампом, в то время как расследование The Hill наглядно демонстрирует, что сам «план» был госдеповской фальшивкой.

Такие операции под «ложным флагом» — обычная практика в арсенале США. Использование агента Госдепа и информатора ФБР таким образом, чтобы пресса и общественность воспринимали его как «агента ГРУ», конечно же, высший пилотаж. Однако, как мы видим, даже тут не удалось «утаить шило в мешке».

Отчет Мюллера, который пришлось подвергнуть тотальной цензуре, тем не менее оказался предельно полезным, так как с его помощью независимые журналисты в США смогли найти и вывести в оборот массу указанных в нем в качестве ссылок документов.

Чуть ранее ровно таким же образом был «засвечен» еще один агент американских спецслужб, который тоже проходил по «делу Трампа», — его советник Картер Пейдж. Рассекречивания документов по Пейджу добивались через суд целый ряд СМИ и правозащитных организаций. Даже их цензурированная публичная копия показала: ФБР предполагало, что Пейдж стал объектом разработки российских спецслужб во время его визита в Москву в 2016 году, одновременно опасаясь его «перевербовки».

Ну и, конечно же, нельзя не пройти мимо так называемого «досье Стила», на основании которого, собственно говоря, и началось расследование против Дональда Трампа. Досье по итогам оказалось полной фальшивкой, а «уши» спецслужб США сегодня торчат из этого документа во всей красе. «Расследование» же Мюллера, начинавшееся как классический детектив, в итоге превратилось в какой-то дешевый аттракцион в стиле американских горок, на котором американскую политическую систему продолжает капитально трясти.