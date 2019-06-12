Украинский буксир «Корец» — «троянский конь» для Владимира Зеленского

Вдобавок к трем уже имеющимся базам в Одессе, Николаеве и Бердянске ВМСУ неофициально решили обзавестись еще и четвертой — в Очакове. Об этом на минувшей неделе сообщил украинский новостной портал «Думская.net».

Согласно его информации, кабинет министров Украины на заседании 5 июня одобрил передислокацию на постоянной основе в порт Очаков четырех вымпелов военно-морских сил Украины. В их число вошли средний десантный корабль «Юрий Олефиренко», морской буксир «Корец», а также артиллерийские катера АК-02 и «Ровно».

На первый взгляд ситуация выглядит несколько парадоксально: испытывающие жесточайший дефицит корабельного состава ВМСУ внезапно бросаются обустраивать новую базу в точке, до сего момента имевшей лишь статус пункта базирования. Зачем? Почему ВМСУ понадобилось перебазировать вымпелы ВМСУ в Очаков? Причем перебазировать их не только как корабли, но и как организационно самостоятельные боевые и административно-хозяйственные единицы? Давайте попробуем разобраться в этом вместе.

Подковерная логистика

Как нам видится, к решению сменить место базирования СДК, буксира и пары арткатеров командование ВМСУ мог подтолкнуть следующий комплекс причин. Во-первых, Одесса «не резиновая». Ее практическая гавань, отданная под нужды ВМСУ, забита разномастными «жовто-блакитными» плавсредствами столь же плотно, как консервная банка — шпротами.

Во-вторых, чтобы хоть как-то «разгрузить» Одессу, командованию ВМСУ пришлось распихивать часть своих кораблей, судов и катеров по другим украинским портам. Из-за этого, например, морской буксир «Корец» до сентября 2018 года находился в том самом Очакове. Компаньонами буксира по «очаковскому сидению» как минимум с начала лета прошлого года являлись «Юрий Олефиренко», АК-02 и «Ровно».

Причем украинские арткатера как в 2018-м были подняты на берег для ремонта, так до сих пор твердь земную и не покинули. «В-третьих» является логическим продолжением «во-вторых»: решение кабмина Украины о перебазировании СДК, буксира и арткатеров в Очаков — это банальное закрепление в соответствующих документах уже сложившегося на текущий момент status quo.

В-четвертых, там же, в Очакове, ВМС США по согласованию с Киевом вот уже два года возводят оперативный центр, мастерские для обслуживания катеров и охранный периметр с КПП. Первоначально строительство планировалось завершить до конца 2018 года, но «что-то пошло не так», и сдача объектов затянулась. Указ кабмина Украины о перебазировании вымпелов ВМСУ в Очаков может означать, что американцы базу там наконец-то достроили.

В-пятых, «расквартирование» на постоянной основе четырех единиц ВМСУ в Очакове предполагает не только создание там определенной береговой инфраструктуры с отводом под нее земельных владений, но и формирование новых штатов обслуживающего персонала, появление новых «рабочих мест» для комсостава ВМСУ, а главное — освоение новых бюджетных средств.

Словом, превращение Очакова из пункта базирования в базу ВМСУ таит в себе массу крайне заманчивых перспектив для украинских адмиралов. Заметим, что эти подковерные логистические игры практически никак не связанны с усилением боеспособности ВМСУ. Зато они могут стать неприятным сюрпризом для нового президента Украины Владимира Зеленского.

От «Разведчика» до «Черкасс»

Пояснение, какого «троянского коня» кабмин Украины и ВМСУ приготовили для главы государства, начнем издалека. Жил-был на советском Черноморском флоте вступивший в строй в 1977 году морской тральщик «Разведчик» — без преувеличения героический корабль. Он неоднократно участвовал в боевых тралениях в Персидском заливе, Красном и Средиземном морях, а также в Суэцком канале. Периодически «хождение по минам» перемежалось несением боевой службы в Атлантическом и Индийском океанах.

4 мая 1990 года «Разведчик» в ситуации «один против четырех» выдержал бой с эритрейскими боевыми катерами. На следующий год кораблю был вручен вымпел министра обороны СССР «за мужество и воинскую доблесть, проявленные на учениях и в морских походах». Одновременно команда тральщика получила право нарисовать на крыле ходового мостика предмет жгучей зависти экипажей всех других кораблей ЧФ — белую звезду за потопленный катер противника. Осенью того же 1991 года «Разведчик» при уже привычном соотношении сил «один против четырех» отстоял советские рыболовецкие суда от «недружественных посягательств» марокканских боевых кораблей.

Летом 1997 года по договору о разделе Черноморского флота над «Разведчиком» был поднят украинский флаг. Тральщик поменял не только госпринадлежность, но и название. Из «Разведчика» он стал «Черкассами» и получил бортовой номер U-311, будивший у ветеранов мрачные воспоминания об одноименной нацистской подводной лодке.

Худо-бедно «Черкассы» служил Украине до начала крымских событий 2014 года, пока вместе с другими вымпелами ВМСУ не оказался заперт на озере Донузлав. Блокирование украинских кораблей ЧФ реализовал максимально просто, затопив в ночь с 5 на 6 марта 2014 года на выходе из бухты находившийся с 1991 года сначала в ремонте, а затем в отстое большой противолодочный корабль «Очаков».

Пока другие украинские корабли один за другим поднимали Андреевские флаги, МТЩ несколько раз пытался вырваться из «заточения». Но все эти попытки окончились неудачей. К громадному разочарованию командовавшего тральщиком капитана 3-го ранга Юрия Федаша, хорового исполнения песни «Варяг» оказалось недостаточно, чтобы попрать законы физики и 790-тонным тральщиком сдвинуть сидящий на грунте 8530-тонный БПК.

Тем не менее упрямство Федаша сделало свое дело, и «Черкассы» стал 25 марта 2014 года последним кораблем ВМСУ, поднявшим в Крыму Андреевский флаг. В связи с этим на материковой Украине Федаша и его экипаж встретили как настоящих героев. История о том, как «черкассцы» отбивались пожарным брандспойтом от всего российского ЧФ и до последнего в машинном отделении тральщика пели «Варяга», стала еще одним кирпичиком в основании национальной мифологии постмайданной Украины.

Застрявший на Азове

Про «беспримерную трехнедельную борьбу экипажа тральщика «Черкассы» с российскими оккупантами» киевские власти сняли кинобоевик, а сам экипаж «Черкасс» за неимением лучшего пересадили на морской буксир ВМСУ «Корец». Где-то в промежутке между этими событиями Федаш успел продать утащенный с тральщика вымпел министра обороны СССР на интернет-аукционе.

К счастью, покупателями реликвии оказались заместитель главного редактора военно-исторического журнала «Старый Цейхгауз» Алексей Степанов и член редакционного совета того же журнала Роман Сливин. Это позволило вернуть вымпел министра обороны СССР в Россию.

Но вернемся к украинским «чудо-богатырям», украшавшим теперь собой палубу «Корца». Их героический статус и вовсе вырос до небес, когда 24 сентября 2018 года отряд ВМСУ в составе морского буксира «Корец» и поисково-спасательного судна «Донбасс» совершил «прорыв» в Азовское море под Крымским мостом.

Правда, Керчь-Еникальский канал украинцам пришлось проходить в полном соответствии с российскими требованиями. То есть с предварительным уведомлением, получением разрешения, принятием на борт российского лоцмана и в плотной «коробочке» кораблей и катеров России. Но украинских турбопатриотов это не смутило. Они ликовали и поздравляли друг друга с «успешной дерзкой операцией ВМСУ».

«Корец», дотащивший «Донбасс» до Мариуполя, предполагалось вскоре заменить на Азове рейдовым буксиром «Яны Капу». Но с этим у ВМСУ, как говорится, не взлетело. Следовавшая из Одессы корабельно-катерная группа ВМСУ в составе «Яны Капу», а также двух малых бронированных артиллерийских катеров — «Бердянска» и «Никополя», решила пренебречь требованиями российского законодательства.

Вымпелы ВМСУ вторглись в территориальные воды России, игнорировали предупреждения сотрудников береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ и создали явную угрозу безопасности в зоне интенсивного судоходства. Это вынудило российских силовиков 25 ноября 2018 года пойти на задержание украинского буксира и бронекатеров вместе с их экипажами. Как следствие, «Корец» с его «героической» командой смены не получил и застрял на Азовском море.

Куда ни кинь — всюду клин

Теперь вернемся в июнь 2019 года. Вряд ли для кого-нибудь является секретом, что, став президентом Украины, Владимир Зеленский столкнулся с серьезным сопротивлением как со стороны украинских политиков и госчиновников, так и в рядах военных Украины. Даже слабые реверансы Зеленского в сторону возможного потепления отношений с Россией, этими людьми были восприняты крайне враждебно. В значительной мере это парализовало и дезорганизовало деятельность нового президента Украины. Чем дальше, тем больше Зеленскому приходится отказываться от столь удачно использовавшегося им во время выборов образа «президента мира» в пользу продолжения предельно русофобского курса администрации Петра Порошенко.

В столь непростой для Зеленского ситуации кабмин Украины вместе с ВМСУ и подкинул президенту государства «троянского коня» по имени «Корец». Как мы помним, морской буксир застрял на Азовском море. Но теперь появилось распоряжение о перебазировании «Корца» в Очаков. Выполнить этот приказ «Корец» может, лишь пройдя в обратном направлении находящийся под юрисдикцией России Керченский пролив.

Но как это сделать? С соблюдением требований российской стороны, как это было 24 сентября 2018 года? Но в текущей ситуации такой шаг способен вызвать внутри Украины шквал обвинений Зеленского в «потакании Москве». Наплевав на требования российской стороны, как это было 25 ноября 2018 года? Очевидно, что это приведет к задержанию «Корца» и его «чудо-богатырей» российскими силовиками, что симпатий в отношении Зеленского со стороны украинской общественности, мягко говоря, не прибавит. Вовсе отказаться от отправки «Корца» в Очаков? Это позволит политическим оппонентам нового президента Украины вооружиться лозунгом «Зеленский — трус!» В общем, куда ни кинь — всюду клин.

Каким образом Владимир Зеленский сможет решить столь «любезно» подброшенную ему кабмином Украины и ВМСУ проблему, пока предположить довольно затруднительно. Но то, что президенту государства проблему «Корца» как-то придется «разминировать», это факт. Вот такие неожиданные коллизии скрываются за, казалось бы, малозначимым решением о перебазировании небольшого украинского буксира.