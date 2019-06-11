Президент Азербайджана поздравил Путина и всю страну с Днем России

Баку, 11 июня. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к коллеге из РФ Владимиру Путину с поздравлением с Днем России и выразил уверенность в укреплении и развитии отношений между двумя странами.

«От имени народа Азербайджана и от себя лично сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь народ дружественной России с государственным праздником – Днем России», — сообщила пресс-служба лидера Азербайджана.

Алиев подчеркнул, что Москву и Баку связывают традиционно дружественные отношения, которые наглядно выражают волю двух народов и имеют характер стратегического сотрудничества. Россия и Азербайджан, указал он, взаимодействуют по широкому спектру вопросов.

Глава Азербайджана выразил уверенность в том, что многоплановое сотрудничество и дальше будет развиваться и крепнуть в интересах народов двух стран, безопасности и стабильности в регионе.

«Желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья, счастья и успехов, а всем россиянам – мира и благополучия», — говорится в поздравительном письме.

Напомним, 3 июня Путин и Алиев провели телефонные переговоры, в ходе которых азербайджанский лидер выразил благодарность президенту России за присвоение аэропорту Сургута имени выдающегося нефтяника Фармана Салманова. Кроме того, главы государств обсудили развитие сотрудничества между Москвой и Баку в различных сферах, а также обменялись мнениями о перспективах дальнейшего углубления двусторонних связей.

Как сообщил посол России в Баку Михаил Бочарников, лидеры двух стран могут встретиться в 2019 году на трехстороннем саммите Азербайджана, РФ и Ирана. По его словам, сейчас отношения Москвы и Баку развиваются поступательно, и его, как посла России в Азербайджане, «это только радует».

Ранее госсекретарь США Майк Помпео от имени американского президента Дональда Трампа поздравил россиян с наступающим праздником.