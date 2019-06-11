МИД РФ назвал условие выплаты долга Совету Европы

Москва, 11 июня. Вопрос о долге перед Парламентской ассамблеей Совета Европы должен подниматься только после того, как будет снят вопрос о дискриминации в адрес России, заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко на полях «Примаковских чтений».

Он подчеркнул, что должна пройти сессия, должны быть приняты все решение необходимые для восстановления прав российской делегации, должно состоятся голосование по кандидатуре генерального секретаря перед тем, как поднимать вопрос о выплате долга.

«Но наша позиция не меняется. Как только сама возможность дискриминационных ограничений будет устранена, Россия выплатит свой взнос и задолженность», — отметил российский дипломат.

Из-за ситуации вокруг Крыма российскую делегацию лишили в ПАСЕ ряда прав, напомнило «Утро.ру». Москва заявила, что в таких условиях работать невозможно. Россия приостановила выплату взносов в организацию, что привело ПАСЕ к финансовым трудностям. В апреле ассамблея большинством голосов приняла резолюцию, в которой призвала Москву вновь создать делегацию и выплатить взнос, сообщил «Взгляд.ру».

Напомним, Кремль рассчитывает, что в вопросе возвращения России права голоса в ПАСЕ возобладает разум, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.