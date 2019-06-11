Косачев рассказал, когда будет принято решение об участии РФ в сессии ПАСЕ

Москва, 11 июня. Руководство обеих палат парламента РФ в ближайшие дни примет решение об участии в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом рассказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Во вторник состоялось заседание межведомственной комиссии России по взаимодействию с Советом Европы. По его итогам дипломат отметил, что постепенно «вырисовываются контуры» июньской сессии ПАСЕ, до которой остается менее двух недель.

Речь также идет и о процедуре рассмотрения запроса о полномочиях российской делегации, добавил Косачев.

«Окончательное решение будет приниматься в ближайшие дни коллективно руководящими органами палат Федерального собрания», — написал он в Facebook.

Напомним, ПАСЕ лишила права голоса российскую делегацию в 2014 году. Такое решение было принято из-за воссоединения Крыма с Россией, несмотря на то, что оно прошло демократическим путем в результате народного референдума.

В 2015 году на рассмотрение ассамблеи дважды выносился вопрос о восстановлении прав российской делегации, однако действующие ограничения остались в силе. В ответ Москва приостановила свою работу в ПАСЕ, а в 2017 году прекратила платить взносы в Совет Европы.

В начале апреля делегаты ПАСЕ приняли резолюцию, в которой, помимо прочего, говорилось о необходимости сохранения России в СЕ и содержался призыв к Москве заплатить взносы в бюджет организации и назначить свою делегацию.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее передал позицию Кремля, который рассчитывает, что в вопросе возвращения России права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы «разум возобладает».