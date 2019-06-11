Макаров спрятал Резника в больницу на время работы конфликтной комиссии ЗакСа

Санкт-Петербург, 11 июня. Уличенный в употреблении наркотиков депутат петербургского парламента Максим Резник четвертый день находится в кардиологическом отделении Покровской больницы.

Жительница Петербурга заметила Резника в Покровской больнице на Васильевском острове. Девушке удалось сделать селфи с Резником, которое она опубликовала на своей странице «ВКонтакте».

По данным источников издания «Невские новости», Резник был «госпитализирован» по настоянию спикера петербургского парламента Вячеслава Макарова. Вероятнее всего, председатель Законодательного собрания Петербурга настоял на срочной «госпитализации» Резника, чтобы уберечь депутата от Конфликтной комиссии ЗакСа.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Резник может быть лишен депутатского мандата в ходе ближайших пленарных заседаний. Однако в случае отсутствия Резника на заседаниях вопрос будет отложен до осени.

Напомним, в начале мая издание «Невские новости» опубликовало видеоролик, на кадрах которого запечатлен петербургский депутат от «Партии роста» Максим Резник, раскуривающий на балконе папиросу. В процессе курения у депутата возник сильный кашель, который характерен для людей, употребляющих марихуану.

Позднее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил Резнику пройти тест на наличие наркотиков, однако петербургский депутат отказался от освидетельствования. В свою очередь Милонов напомнил Резнику, что в некоторых случаях отказ от освидетельствования может привести к административной или уголовной ответственности.

11 мая в Сети появился еще один видеоролик, на котором запечатлены Максим Резник и его супруга Ксения Казарина во время отдыха в Праге. На кадрах видео можно увидеть, как Резник и его супруга употребляют наркотические вещества на одной из улиц Праги.

Позднее инициативные петербуржцы собрали подписи за лишение Резника его мандата. По их мнению, депутат «расписался в употреблении наркотиков», отказавшись от медицинского освидетельствования. Кроме того, по факту скандала с участием Резника была сформирована конфликтная комиссия ЗакСа, которая разбирается в этой ситуации.